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Чоловік Ірини Федишин подарував їй квартиру на березі моря

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Ірина Федишин та її чоловік / Instagram / @irynafedyshyn

Популярна українська співачка Ірина Федишин в свій день народження отримала від продюсера та чоловіка Віталія Човника коштовний подарунок. Він подарував дружині квартиру на березі моря.

Ірина Федишин сьогодні, 1 лютого, святкує день народження. Зірці виповнюється 33 роки. Коханий артистки вирішив зробити дружині сюрприз, про який розповів сайту ТСН.ua.

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Віталій Човник подарував співачці житло на березі моря у теплій країні. Де саме Ірина отримала помешкання чоловік не зізнався.

Ірина Федишин разом із сім'єю відправилася святкувати 33-річчя в Буковелі. Про це зірка повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

Щасливі разом. Сьогодні святкую у Карпатах з найріднішими. Усім дякую за вітання! Обіймаю,
– написала в публікації артистка.

Чоловік співачки розповів, що в горах відпочивати складно, бо прихильники дуже часто просять автографи.

З нагоди дня народження Ірини Федишин, пропонуємо переглянути добірку її ніжних світлин.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Зіркові романи
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