Чоловік Маші Єфросиніною показав, як змінилося їхнє подружжя за 10 років: фото

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Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим
Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим / Instagram / @mashaefrosinina

Мережа вибухнула новим флешмобом #10yearschallenge, який у полягає у тому, що користувачі публікують знімки, як вони виглядали 10 років тому і що саме змінилося протягом цього часу. Долучилося до цього й сімейство популярної української телеведучої Маші Єфросиніної.

Маша раніше показувала свої фото, однак її чоловік Тимур Хромаєв зворушив мережу, опублікувавши їхню спільну архівну світлину на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Тимур показав шанувальникам колаж з двох фотографій. На першому 29-річна Маша позує з коханим чоловіком. Тоді вони були у шлюбі понад 5 років. На другому – один з останніх знімків подружжя під час відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Як один день", – додав у підписі Хромаєв.

Шанувальники позитивно відреагували на публікацію чоловіка Маші і в коментарях наголосили, що з часом вони виглядають лише гарнішими.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Timur Khromaev (@timur_khromaev)

 

Теги: LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 канал
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