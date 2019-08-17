Чоловік Меган Фокс на початку стосунків відмовлявся піти з нею на побачення: неочікувані деталі

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Меган Фокс і Браян Остін Грін
Меган Фокс і Браян Остін Грін / www.gettyimages.com

Відома голлівудська акторка та модель Меган Фокс і її чоловік Браян Остін Грін живуть у щасливому шлюбі з 2010 році та виховують трьох дітей. Але, як неочікувано розповів Браян, на початку стосунків він не хотів зустрічатися з Меган.

Про це Браян розповів в інтерв'ю KFC Radio Barstool. Чоловік зізнався, що на момент зустрічі із 18-річною Меган Фокс (їхні стосунки розпочалися у 2004 році), він закінчив попередні стосунки і не хотів розпочинати нові.

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Тоді Грін відхилив пропозицію Меган Фокс зустрічатися, додавши, що він не зацікавлений у стосунках. Однак дівчина відповіла, що піде на побачення з іншим чоловіком, через що чоловік почав ревнувати.

Меган була дуже молода, коли ми познайомилися. І я вирішив, що нічого між нами не буде. Тоді я тільки розірвав стосунки з дівчиною, тому не шукав нових. Але вона була дуже наполегливою. Кумедно, коли я відхилив її пропозицію, пояснивши, що не зацікавлений, вона сказала, що піде на побачення з іншим. Тоді я і занервував. Я зрозумів, що думка про неї й про іншого хлопця вбиває мене,
– розповів Браян Остін Грін.

Меган Фокс і Браян Остін Грін
Меган Фокс і Браян Остін Грін / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Фокс Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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