Чоловік моєї мрії, – Маша Єфросиніна зворушливо привітала сина з 5-річчям: відео

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка є щасливою мамою і дружиною Тимура Хромаєва, чуттєво привітала свого молодшого сина Олександра з 5-річчям.

На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала відео з архівними знімками. У короткому ролику зіркова мама показала, як її сім'я тримала малюка на руках після народження у пологовому будинку.

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"Олександре, ти символ нової епохи нашої родини! І це цілих п'ять років щастя! З днем народження, найдобріший хлопчик на світі", – додала у підписі знаменитість.

У публікації в коментарях залишили привітання й інші представники українського шоу-бізнесу і модної індустрії: дизайнерка Валерія Гузема, дружина Монатіка Ірина Демічева, телеведучий Юрій Горбунов та інші.

Маша Єфросиніна часто демонструє підписникам у соціальних мережах кадри з життя свого чоловіка і дітей: 15-річної Нани та Олександра. Для зірки її сім'я цілий всесвіт. Маша навіть неодноразово давала свої рекомендації стосовно виховання майбутнього покоління. На її думку, дітей треба навчити приймати власні рішення, мати власний простір, а також ніколи не застосовувати насильства до них.

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У ваших дітей повинен бути власний простір.За твердженням психологів, вони мають право проводити свій час наодинці стільки, скільки захочуть, – розповідала Єфросиніна.