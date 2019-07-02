Чоловік моєї мрії, – Тіна Кароль зачарувала мережу спільним відео з сином

Українська співачка Тіна Кароль при нагоді проводить час зі своїм єдиним сином Веніаміном. Артистка опублікувала чарівне відео, на якому постала зі своїм нащадком.

Ролик з'явився в Instagram-Stories Тіни Кароль та миттєво опинився на сторінці прихильників співачки. На кадрах артистка показала, наскільки виріс її 10-річний син. Тіна Кароль станцювала із Веніаміном танець посеред ресторану, а хлопчик при цьому ніжно притулився до своєї зіркової матусі.

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Мужчина моєї мрії, – ніжно підписала відео Тіна Кароль.

Така ідилія в ресторані зворушила всіх прихильників української поп-діви. Вони із захватом написали, що так виглядає "мамин скарб" і щастя.

Як відомо, 10-річний Веніамін навчається в одній з престижних шкіл Великобританії – Repton Preparatory School. Ймовірно, відео Тіна Кароль зняла під час святкування закінчення навчального року.

Сама співачка намагається дедалі частіше приїжджати до Лондона, де проводить вільний час з нащадком. Окрім цього, хлопчик проводить зі своєю зірковою матусею не тільки великі релігійні свята, але й всі канікули, підтримуючи її навіть під час зйомок.

У мережі Тіна Кароль полюбляє показувати спільні кадри з дитиною та хизується його талантами. Зокрема, 10-річний Веніамін чудово грає на піаніно, тому, можливо, колись теж стане частинкою вітчизняного шоу-бізнесу.