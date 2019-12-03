Чоловік на обкладинці жіночого глянцю: поєднання сукні та бороди

Вперше за останні 35 років на обкладинці британського журналу Cosmopolitan постав чоловік. Американський перукар та телеведучий шоу "Натурал очима гея" Джонатан Ван Несс позував для глянцю в жіночих образах. Не вперше видання руйнує стереотипи в індустрії моди.

На обкладинці січневого випуску журналу Cosmopolitan з'явився чоловік. Востаннє до таких експериментів видання вдавалося 35 років тому, коли публікувало світлину з британським поп-співаком Бой Джорджем. Минулого року обличчям номеру стала найважча професійна модель plus-size Тесс Голлідей.

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32-річний американець Джонатан Ван Несс позував для обкладинки Cosmopolitan у шифоновій сукні персикового кольору від бренду Christian Siriano, високих білих носках та кросівках від Nike.

Так, ми зробили це. Джонатан Ван Несс – зірка нашої січневої обкладинки. Ласкаво просимо,

– прокоментувало видання допис в інстаграмі.

На інших світлинах образи телеведучого не менш екстраординарні. Він розташувався просто у ванній у яскравих напівпрозорих штанах з квітковим принтом, джинсовому жакеті та з бігудями на голові. Також чоловік приміряв сукню яскраво-рожевого кольору.



Джонатан Ван Несс для Cosmopolitan / Cosmopolitan



Джонатан Ван Несс для Cosmopolitan / Cosmopolitan

Стилістом зйомки стала фешн-директор Cosmopolitan UK Емі Баннерман, над фото працювала британська фотохудожниця Рейчел Сміт.

Аудиторія схвально сприйняла обкладинку з Джонатаном Ван Нессом. Її вже встигли іменувати найкращою в історії Cosmopolitan і відзначили, що такі "інновації" в світі моди – крок вперед.

Що відомо про Джонатана Ван Несса?

Це відомий американський перукар, телеведучий і творець подкастів. Шоу "Натурал очима гея", учасником якого він є, нагороджено премією Еммі 2018 року. Цього року Джонатан розповів, що сім років знає про своє захворювання на ВІЛ. Він також зізнався, що в дитинстві страждав від сексуального насильства та довгий час боровся з наркотичною залежністю. У школі він протистояв знущанням над його надміру жіночними рисами обличчя.

Джонатан вважає, що час відмовитися від гендерних рамок та поставити під сумнів бінарні стереотипи. Сьогодні він один із найвеселіших ведучих та проповідник позитивного мислення.