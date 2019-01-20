Чоловік Олени Мозгової візьме участь у шоу "Голос країни 9": несподівана причина

153
"Голос країни 9": чоловік Олени Мозгової візьме участь у шоу
"Голос країни 9": чоловік Олени Мозгової візьме участь у шоу / Facebook / @Olena Mozgova

У неділю, 20 січня, в Україні відбудеться прем'єра розважального вокального шоу "Голос країни 9". До проекту готувались не тільки співаки-початківці, але й знані артисти. Зокрема, чоловік продюсера Олени Мозгової, який виступає під ім'ям Девід Аксельрод.

Володимир Ткаченко здивував українців: співак, який одружився з продюсером Оленою Мозговою, обрав для себе творчий псевдонім Девід Аксельрод. За словами його зіркової дружини, саме це ім'я тепер внесено до паспорта артиста.

Читайте також: Тренери 9 сезону "Голосу країни" в Україні

"Це прізвище його діда, яке він взяв собі. Тепер його звуть Девід Аксельрод", – зазначила Олена Мозгова. 

Окрім цього, стало відомо, що Девід Аксельрод візьме участь у популярному вокальному шоу "Голос країни 9". Згідно з дописом Олени, її чоловік пройшов у наступний етап проекту та стане підопічним одного з тренерів. Чимало прихильників успішного продюсера поцікавились, чому все ж Володимир Ткаченко повернувся на талант-шоу, адже співак має вокальний досвід у понад 15 років. Олена Мозгова вирішила відверто розповісти про таке рішення, зазначивши, що це частина ребрендингу. 

Це шоу – найкоротший шлях до мільйонної аудиторії, тому для ребрендингу ми обрали саме участь у "Голосі". І, по-друге, це ще й цікаво. А в тренерське крісло ніколи не пізно сісти, все попереду,
– пояснила Олена Мозгова. 

До слова, Володимир Ткаченко відомий за участю у гурті "Барселона". Окрім цього, артист є фіналістом програми "Шанс", "Ти – зірка", "Нова хвиля" та "Х-фактор". За час своєї вокальної кар'єри Володимир Ткаченко випустив три кліпи – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" та "Амели". Разом із Оленою Мозговою він виховує доньку Зою та Євгенію від першого шлюбу продюсера з Олександром Пономарьовим. 

Олена Мозгова з чоловіком Володимиром Ткаченко та донькою
Олена Мозгова з чоловіком Володимиром Ткаченко та донькою / Facebook / @Olena Mozgova

Теги: Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1729
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
4043
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
18 січня 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 2156
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 3018
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1268
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 1258
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук