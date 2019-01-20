Чоловік Олени Мозгової візьме участь у шоу "Голос країни 9": несподівана причина

У неділю, 20 січня, в Україні відбудеться прем'єра розважального вокального шоу "Голос країни 9". До проекту готувались не тільки співаки-початківці, але й знані артисти. Зокрема, чоловік продюсера Олени Мозгової, який виступає під ім'ям Девід Аксельрод.

Володимир Ткаченко здивував українців: співак, який одружився з продюсером Оленою Мозговою, обрав для себе творчий псевдонім Девід Аксельрод. За словами його зіркової дружини, саме це ім'я тепер внесено до паспорта артиста.

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"Це прізвище його діда, яке він взяв собі. Тепер його звуть Девід Аксельрод", – зазначила Олена Мозгова.

Окрім цього, стало відомо, що Девід Аксельрод візьме участь у популярному вокальному шоу "Голос країни 9". Згідно з дописом Олени, її чоловік пройшов у наступний етап проекту та стане підопічним одного з тренерів. Чимало прихильників успішного продюсера поцікавились, чому все ж Володимир Ткаченко повернувся на талант-шоу, адже співак має вокальний досвід у понад 15 років. Олена Мозгова вирішила відверто розповісти про таке рішення, зазначивши, що це частина ребрендингу.

Це шоу – найкоротший шлях до мільйонної аудиторії, тому для ребрендингу ми обрали саме участь у "Голосі". І, по-друге, це ще й цікаво. А в тренерське крісло ніколи не пізно сісти, все попереду,

– пояснила Олена Мозгова.

До слова, Володимир Ткаченко відомий за участю у гурті "Барселона". Окрім цього, артист є фіналістом програми "Шанс", "Ти – зірка", "Нова хвиля" та "Х-фактор". За час своєї вокальної кар'єри Володимир Ткаченко випустив три кліпи – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" та "Амели". Разом із Оленою Мозговою він виховує доньку Зою та Євгенію від першого шлюбу продюсера з Олександром Пономарьовим.



Олена Мозгова з чоловіком Володимиром Ткаченко та донькою / Facebook / @Olena Mozgova