Чоловік Пенелопи Крус Хав'єр Бардем може зіграти батька Русалоньки у новому римейку від Disney

Популярний іспанський актор Хав'єр Бардем, який відомий своєю роллю у фільмі "Старим тут не місце", може з'явитися в американській анімаційній картині. 50-річний чоловік Пенелопи Крус претендує на роль короля Тритона у новій екранізації "Русалоньки".

Про переговори іспанської зірки Хав'єра Бардема та знімальної команди від компанії Disney повідомляє видання Deadline. Читайте також: "Король Лев" 2019: сюжет, трейлер та промо-кадри фільму Disney У джерелі зазначається, що 50-річний актор, чоловік Пенелопи Крус, може зіграти не менш важливу роль, ніж Холлі Бейлі, яка стане самою Русалонькою. Хав'єру Бардему підібрали роль батька головної героїні, короля Тритона. Прихильники задоволені кандидатурою, адже стверджують, що для успішного і досвідченого іспанського актора місія перевтілення у правителя підводного світу не складе труднощів.