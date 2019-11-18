Чоловік покійної Фріске показав світу нову кохану: романтичні фото Шепелєва та обраниці

Відомий ведучий Дмитро Шепелєв, який у січні 2018-го року загримів у список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, вперше показав світові свою кохану. Днями він опублікував першу світлину з Катериною Тулуповою – його новою обраницею після смерті Жанни Фріске.

Відомо, що Катерина є російською дизайнеркою з Єкатеринбурґа, яка після школи переїхала в Москву і там почала будувати кар’єру. Там же вона і познайомилась з Дмитром. 36-річні закохані мають дітей від попередніх шлюбів – Платона від Жанни Фріске, та Ладу і Платона від Дмитра Кленова. Їхній роман розпочався у 2017 році.

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За словами Дмитра та Катерини, їхні діти першими познайомились між собою, оскільки ходять в один дитячий садок. Опублікувавши чорно-білу світлину в інстаграмі, Шепелєв спростував усі чутки про можливе весілля та розповів про початок їхньої історії кохання.



Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова / Instagram / @dmitryshepelev

Оскільки гримить новина, нібито я одружуся, вирішив у вас розпитати, як ви знайомили ваших дітей з вашими новими партнерами? У нашому з Катею випадку вийшло так, що наші діти познайомилися першими – вони ходили до одного дитячого садка. Тому виходить, що нас з Катею познайомили наші діти. Ми ще не почали зустрічатися, а діти вже були не розлий вода,

– поділився ведучий.

Варто нагадати, що Дмитро Шепелєв перебував у цивільному шлюбі зі співачкою Жанною Фріске з 2012 по 2015 рік. У 2013 році в них народився син Платон, але вже через 2 роки Жанна померла після важкої і тривалої боротьби з раком. Ведучого Шепелєва неодноразово звинувачували у привласненні коштів, які були спрямовані на лікування Фріске, але детектор брехні в ефірі одного російського шоу спростував звинувачення. Наразі у чоловіка непрості стосунки з батьками Фріске, і для їхніх побачень з внуком складений спеціальний графік.



Дмитро Шепелєв і син Платон / Instagram / @dmitryshepelev