Чоловік Регіни Тодоренко показав перше фото з новонародженим сином

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе та працює у Росії, ще не готова показувати свого новонародженого сина. А от її чоловік, співак Влад Топалов, залюбки поділився першим знімком малюка.

Як відомо, вагітність Регіни Тодоренко була прихована від громадськості. Зірка, яка виставляє своє особисте життя на показ у мережі, цього разу була стриманою та тільки незадовго до пологів зізналась, що очікує на появу первістка.

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Такою ж секретною було й саме народження сина. Російський співак Влад Топалов, який підтримує міжнародну політику Росії та виступає на окупованих територіях України, відвіз свою дружину у звичайну міську клініку Москви, де 5 грудня відбулись її пологи. Окрім цього, пара вказала інше ім'я породіллі, щоб приховати народження сина.

Досі у мережі Регіна Тодоренко не публікувала фото із сином, а тільки показувала чорну коляску, в якій возить немовля.

А от Влад Топалов вирішив порушити цю таємничість, опублікувавши чарівний кадр із малюком. На фото напівоголений співак тримає на плечі дитину та кумедно кривляється. При цьому артист не показав обличчя сина, засвітивши тільки його жовте вбрання.

Ось так ми виглядаємо о 4 ранку... Також о 5 і 6. А якщо серйозно, то це – кайф. Ніколи не думав, що буду з такою радістю вставати,

– написав Влад Топалов.