Чоловік Санти Дімопулос перехворів на коронавірус: Лежав у лікарні 12 днів

Екссолістка відомого гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос зізналася, що її чоловік, співвласник мережі спортивних клубів Ігор Кучеренко перехворів на коронавірус. Жінка каже, що він 12 днів пробув у лікарні і ще ніколи так сильно не хворів.

Коронавірус продовжує вражати знаменитостей. Днями Санта Дімопулос на особистій сторінці в інстаграмі зізналася,що її коханий боровся з COVID-19. Незважаючи на сильний імунітет, Ігорю не вдалося уникнути інфікування.

Читайте також: У зірки серіалу "Бідна Настя" Петра Красілова виявили коронавірус, – ЗМІ

В інстаграм-сторіс підписники поставили моделі запитання щодо того, чи вірить вона в коронавірус. На це Санта відповіла, що її чоловік потерпів від захворювання. За словами Дімопулос, у нього була дуже висока температура, хоча імунітет має сильний.

Він лежав у лікарні 12 днів і каже, що так не хворів ніколи (у нього навіть ніколи не було запалення легень). Двоє наших знайомих померли. Все дуже серйозно. Бережіть себе,

– наголосила знаменитість.



Санта Дімопулос відповіла на запитання про коронавірус / Instagram-Stories / @santadimopulos

Зазначимо, станом на 7 травня в Україні зафіксували 13 184 випадки захворювання COVID-19, з яких 327 летальні. Вдалося одужати 2 097 інфікованим.



Які симптоми коронавірусу зустрічаються найчастіше / Інфографіка 24 каналу