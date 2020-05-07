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Чоловік Санти Дімопулос перехворів на коронавірус: Лежав у лікарні 12 днів

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Чоловік Санти Дімопулос перехворів на коронавірус
Чоловік Санти Дімопулос перехворів на коронавірус / Instagram / @santadimopulos

Екссолістка відомого гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос зізналася, що її чоловік, співвласник мережі спортивних клубів Ігор Кучеренко перехворів на коронавірус. Жінка каже, що він 12 днів пробув у лікарні і ще ніколи так сильно не хворів.

Коронавірус продовжує вражати знаменитостей. Днями Санта Дімопулос на особистій сторінці в інстаграмі зізналася,що її коханий боровся з COVID-19. Незважаючи на сильний імунітет, Ігорю не вдалося уникнути інфікування.

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В інстаграм-сторіс підписники поставили моделі запитання щодо того, чи вірить вона в коронавірус. На це Санта відповіла, що її чоловік потерпів від захворювання. За словами Дімопулос, у нього була дуже висока температура, хоча імунітет має сильний.

Він лежав у лікарні 12 днів і каже, що так не хворів ніколи (у нього навіть ніколи не було запалення легень). Двоє наших знайомих померли. Все дуже серйозно. Бережіть себе,
– наголосила знаменитість.

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос відповіла на запитання про коронавірус / Instagram-Stories / @santadimopulos

Зазначимо, станом на 7 травня в Україні зафіксували 13 184 випадки захворювання COVID-19, з яких 327 летальні. Вдалося одужати 2 097 інфікованим. 

Симптоми коронавірусу
Які симптоми коронавірусу зустрічаються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Санта Дімопулос Новини LifeStyle Коронавірус в Україні LifeStyle
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