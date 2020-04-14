Чоловік співачки Пінк розповів, як його дружина та син пережили коронавірус

Відома американська співачка Пінк разом із сином перехворіла на коронавірус. Днями зірка поділилася з прихильникам інформацією щодо перебігу захворювання у малюка. Тепер її чоловік розповів, що COVID-19 його рідні переносили важко.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, нещадно вражає сотні тисяч людей по всьому світі та забирає життя. Ті, хто вчасно звернувся до лікарів, змогли подолати недугу. До їх числа належить і виконавиця Пінк, яка боролася з COVID-19 разом із 3-річним сином Джеймсоном. В інтерв'ю радіостанції SiriusXM її чоловік, мотогонщик Кері Харт розповів, як сім'ї вдалося одужати.

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За словами коханого Пінк, дружина та син важко переносили хворобу, проте 40-річна артистка страждала менше, ніж її син.

В Джейсона протягом декількох тижнів була дуже висока температура – до 39,4 градусів. Доводилося робити йому прохолодні ванни по чотири-п'ять разів на день,

– прокоментував стан сина Харт.

Кері зазначив, що його дружина хворіє на астму і через це коронавірус проходив дуже важко. Він вразив легені. Чоловік розповів, що дружині було тяжко дихати.

У самого Харта та їх восьмирічної доньки Віллоу жодних симптомів коронавірусу не виявлено. Наразі співачка з сином почуваються набагато краще. У хлопчика вже немає підвищеної температури, що не може не радувати зіркову матусю.

Зазначимо, станом на 13 квітня у світі зафіксували 1 924 679 випадків зараження коронавірусом, з яких 119 692 летальні. Вдалося одужати 445 005 особам. Найбільша кількість інфікованих в США – 586 941 людина. Уряди держав закликають своїх громадян дотримуватися правил карантину, а при перших проявах захворювання – звертатися до лікаря.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу