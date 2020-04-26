Чоловік Тодоренко заступився за дружину після нападок у мережі: Настраждалася і наридалася

Російський співак Влад Топалов публічно захистив дружину Регіну Тодоренко, яка різко висловилася про жертв домашнього насильства. Він зазначив, що завжди буде на боці коханої та зізнався, що за останню добу телеведуча постійно плакала і страждала.

Чоловік Регіни Тодоренко не залишив без уваги хейт, який ллється на його дружину після публічних висловлювань на тему домашнього насильства. Телеведуча вже кілька разів розкаювалася перед публікою та визнала свою провину, проте Влад Топалов вирішив самостійно дати відсіч нападкам на дружину в інстаграм-профілі. І зробив він це у досить грубій формі.

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Російський співак не менш критично ставиться до висвітлення насильства у родині та отримав чимало негативу після скандального інтерв'ю. Проте, на відміну від Регіни Тодоренко, не став вдаватися до розлогих дописів з красномовними вибаченнями та виправдовуватися за свої слова. Він заступився за кохану та заявив, що у будь-якій ситуації буде підтримувати її та спільного сина Михайла, незалежно від чого праві вони чи ні: "Завжди підтримаю, буду битися і захищати вас до останньої краплі поту. Адже ви – моє все".

Топалов розсипався у компліментах 29-річній Регіні Тодоренко, акцентуючи на тому, що вона тендітна, ніжна та вразлива та, як і кожен з нас, "не знає всього на світі і може оступитися". Він порадив хейтерам звертатися з коментарями вже до нього самого і більше не чіпати дружину.

Залиште тендітну дівчинку в спокої. Вона достатньо настраждалася і наридалась за добу. Я, на відміну від вас, не святий. Тому, коли ображають мою сім'ю, даю природну реакцію,

– написав Влад Топалов.

Детальніше про скандал, який розгорівся довкола Регіни Тодоренко, читайте тут.

Крім того, чоловік Регіни Тодоренко не став приховувати, що одразу після скандалу відповів кільком користувачам мережі грубо. Проте нині він відкритий для конструктивного діалогу в тому випадку, якщо хтось з критиків не розставив всі крапки у цьому інциденті.

Як відомо, Влад Топалов вже понад 2 роки живе у Москві з Регіною Тодоренко та виховує з нею 1-річного сина. Напередодні народженням первістка Регіна Тодоренко офіційно одружилась з коханим, проте парі довелось відкласти весільну церемонію через пологи телеведучої. Весілля вони зіграли вже у липні 2019 року в Італії.