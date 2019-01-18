Чоловік Єлизавети II перекинувся на позашляховику

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Принц Філіп
Принц Філіп / Фото з відкритих джерел

Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп потрапив в аварію біля маєтку Сандрінгем в східній Англії. Лікарі оглянули його і не знайшли приводу для занепокоєння.

Про це повідомило видання SCMP.

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Зазначається, що 97-річний принц виїжджав з польової дороги на головну, коли в нього в'їхала інша машина. Land Rover Філіпа від удару перекинувся.

Водій і пасажир у другому автомобілі отримали незначні травми. Їх, як і принца, швидко виписали.

У Британії немає верхньої вікової межі для управління машиною, але після 70 років права необхідно оновлювати тричі на рік.

Теги: Королівська сім'я Аварії та ДТП LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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