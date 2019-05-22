Чоловікам зі мною складно, – Леся Нікітюк розповіла про особисте життя

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала запрошеною гостею шоу "Екзамен", яке веде Маша Єфросиніна. Під час інтерв'ю зірка розповіла не тільки про свої будні та проекти, але й про особисте життя. Зокрема, попередній роман із "сусідом".

"Екзамен" з Лесею Нікітюк вже вийшов на YouTube та одразу ж привернув увагу всіх її прихильників. Телеведуча зізналась, що досить складно пережила розрив попередніх стосунків, адже із "сусідом" майже 3 роки.

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"Наш роман тривав 2,5 року. Ми дуже кохали один одного. Але я вже переплакала й відпустила. Перехворіла. Зараз я самотня, але змогла прийняти цю самотність. Хоча на перших етапах дуже її боялася. Тоді ж здавалося, що мій світ перевернувся", – поділилась Леся Нікітюк.

Окрім цього, знаменита українка розповіла, що насправді екс-бойфренд живе у сусідній квартирі, саме тому вона його називала "сусідом". Після розриву Леся Нікітюк часто зустрічає його та навіть чує, як він повертається додому, бо її собака завжди в такі моменти жалісно скавулить.

Мені спокійно, коли я чую, що він приходить додому, у свою квартиру. Собака одразу зістрибує на підлогу й починає скиглити, думає, що "тато" зараз зайде. Чую, як він п'ятами ступає по підлозі, і заспокоююсь. Я під охороною, я не сама. Ми постійно зустрічаємося. І часто я відчуваю, коли це станеться. Іду й думаю: "Зараз-зараз", і тут оп – і він з-за рогу. Ми вітаємося, спілкуємось, але не більше,

– зізналась Леся Нікітюк.

Водночас телеведуча додала, що в неї жодні стосунки не складались легко. Як раніше зізнавалась Леся Нікітюк, причиною тому є її популярність. Тому під час роману вона намагалась всіляко вберегти коханого від публічності та зайвої уваги громадськості. Однак навіть це не допомогло їй врятувати стосунки.

"У мене ніколи не було все легко й просто. Чоловікам зі мною складно. Коли приходжу в будь-яку компанію, вся увага перемикається на мене. Людина вмикає телевізор – там я, Інтернет – там реклама зі мною. Якщо я на відпочинку їм чебурек або катаюся на лижах, це відразу з'являється у мережі. Намагалася огородити наші стосунки від чужих очей. Ми ніколи не виходили в світ публічно. Але я все одно думаю, що даремно розповіла про ці стосунки. Раптом все отак обернулося тому, що бовкнула, мовляв, я щаслива?" – додала Леся Нікітюк.

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Що відомо про попередні стосунки ЛесІ Нікітюк?

Як відомо, Леся Нікітюк отримала чималу популярність завдяки проектам "Розсміши коміка" та "Леся здеся". Починала свій шлях зірка із хмельницької команди КВН, тому жартувати та спілкуватись з людьми вона вміє, як ніхто інший. Після перших же програм Леся Нікітюк отримала чималу славу, відтак стала запрошеною ведучою "Хто зверху?", "Хто проти білявок?", "Вокруг М" та "Орел и решка".

Наразі зірку впізнають, мабуть, всі українці, які дивляться телебачення. Ще більше людей стежать за її блогом у мережі. Саме там громадськість і довідалась, що Леся Нікітюк зустрічається із "сусідом". Обличчя чоловіка вона ніколи не показувала, але залюбки розповідала про нього та демонструвала подарунки. Всередині лютого 2019 року на сторінці в Instagram Леся Нікітюк зізналась, що більше не зустрічається із загадковим чоловіком, бо вони "розійшлись, як у морі кораблі"".