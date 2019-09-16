Чоловіки та діти Анастасії Заворотнюк: що про них відомо

Шанувальників творчості Анастасії Заворотнюк нещодавно вразила страшна новина. Їхня улюблена акторка, яка зіграла головну роль у комедійному серіалі "Моя прекрасна няня" перебуває у лікарні зі страшним діагнозом – рак мозку. Гліобластома – невиліковна форма онкологічного захворювання, тож життя відомій акторці врятувати не вдасться, оскільки з таким діагнозом довго не живуть.

Редакція LifeStyle 24 розповість вам про те, які чоловіки були міцним плечем для акторки та як виглядають діти знаменитості.

Чоловіки Анастасії Заворотнюк

У красивої і привабливої акторки, яка своєю харизмою привертала увагу багатьох чоловіків було три шлюби. Першим чоловіком, який подарував Заворотнюк найкоротший відрізок подружнього життя став німецький підприємець Олаф Шварцкопф. Їхнє знайомство пройшло в гримерці акторки у 1993 році, а покликав заміж красуню блискавично швидко – вже через 5 днів після знайомства.

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Така рішучість і наполегливість подобалася Анастасії, тож коли їй було 23 роки, вона відправилася до коханого у Німеччину. Втім уже через рік юна дівчина повернулася додому. Відомо, що перший чоловік був старший від неї на 12 років, однак Анастасія хотіла ще дуже багато чого побачити та зробити, тож стосунки швидко дали тріщину, адже Олаф не надто встигав за запальною дружиною.



Анастасія та Олаф

В одному зі своїх інтерв’ю він розповів, що дізнався від Насті про викидень. Чоловік повірив їй на слово, однак пізніше дізнався, що вона зробила аборт.

Після розлучення до Анастасії прийшло нове кохання. Вже через рік, у 1994 році, зірка пов’язала свою долю з підприємцем Дмитром Стрюковим. Він став її другим чоловіком, який своїм освідченням обігнав першого чоловіка Анастасії, зробивши пропозицію руки і серця на четвертий день їх знайомства.



Заворотнюк зі своїм другим законним чоловіком

Закохана акторка відповіла взаємністю, тож майбутнє подружжя переїхало жити до США. У подружньої пари народилося двоє дітей – дочка Анна і син Майкл. В Америці Заворотнюк займалася нерухомістю, а в Росію літала заради зйомок у фільмах та серіалах, втім такий темп життя виявився для обох досить складним, тож у 2016 році, після 22 років подружнього життя пара офіційно розлучилася.

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Поміж офіційних шлюбів зірка серіалу "Моя прекрасна няня", яка зіграла роль няні Віки, закрутила роман з колегою по знімальному майданчику – актором Сергієм Жигуновим. Подейкують, що роман з актором став причиною розлучення Заворотнюк з другим законним чоловіком та батьком своїх дітей Дмитром Стрюковим.



Анастасія Заворотнюк та Сергій Жигунов

В той час, коли няня Віка та її багатий роботодавець, який став вдівцем ніяк не могли знайти спільної мови впродовж 6 сезонів на знімальному майданчику, поза екраном в пари розвивався бурхливий роман. Сам Жигунов також пішов на жертви заради кохання, адже пішов від дружини Віри Новікої, з якою також прожив 32 роки.

Однак, пристрасть між акторами тривала недовго, тож за рік до закінчення серіалу, коли їх герої нарешті мали побратися, пара розійшлася. Жигунов повернувся до дружини, з якою вже встиг розлучитися. Дружина була не проти ще раз сказати "так", тож у жовтні 2009 року Жигунов знову розписався зі своєю колишньою дружиною.

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Кожен кінець має початок, тож наступне кохання Заворотнюк прийшло до неї завдяки серіалу "Моя прекрасна няня". Після завершення усіх сезонів, акторка отримала найбільше визнання, її почали кликати на різні шоу та телепрограми, де вона й познайомилася зі своїм коханим Петром Чернишовим.



Третій чоловік Анастасії Заворотнюк – Петро Чернишов

Спочатку пара приховувала стосунки, нічого не розповідала на камеру і уникала запитань журналістів. Невдовзі Петро переїхав у США, а потім в Німеччину. Тільки після того, як він знову повернувся в Росію в пари розпочалися справжні стосунки. Цього разу вони не приховували стосунків та з’являлися на публіці разом. Прозустрічавшись рік пара вирішила узаконити свої стосунки, тож 2008 року Анастасія Заворотнюк вчергове стала дружиною.



Весілля подружжя

Останні новини з життя відомої актриси здивували її шанувальників. У віці 47 років вона втретє стала мамою. У жовтні 2018 року на світ з'явилася дочка Міла. Для Петра Чернишова – це перша дитина.

Діти Анастасії Заворотнюк

Як відомо, в Анастасії Заворотнюк є троє дітей: старша 22-річна донька Анна та 18-річний Майкл від першого шлюбу і наймолодша донечка Міла, яку акторка народила у жовтні 2018 року.



Сім'я Заворотнюк



Анастасія Заворотнюк з Петром Чернишовим



Маленька донечка Міла​