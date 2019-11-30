Чоловікові я завжди поступаюся, – зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко розповіла про свій шлюб

Українська гумористка Яна Глущенко, відома за участю у проєкті "Дизель Шоу", відверто розповіла про свої стосунки з чоловіком Олегом Збаращуком. Зірка не приховує, що частіше поступається своєму коханому, ніж навпаки.

Про це Яна Глущенко розповіла за лаштунками зйомок шоу "Хто зверху?", яке виходить на Новому каналі. Акторка "Дизель Шоу" зазначила, що вічне суперництво "інь" та "янь" можна побачити усюди, навіть у подружніх стосунках. Однак у її сім'ї панує гармонія, адже знаменита українка вміє знаходити баланс та вчиться бути мудрою жінкою у шлюбі.

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"Я вважаю, що це протистояння чоловіків і жінок є постійно й у всьому. Хоча в роботі ми зовсім не конкуренти. Вони – сильніші, ми – мудріші, кожен на своєму місці. Але, зізнаюся, думаю, що більшість найкращих фахівців – це чоловіки... А чоловікові я завжди поступаюся. У всьому. Вчуся бути мудрою жінкою, а чоловік, як мудра людина, мене в цьому підтримує", – розповіла Яна Глущенко.

Як відомо, Яна Глущенко вийшла заміж за Олега Збаращука ще в квітні 2017 року. Обранець акторки – знаменитий продюсер, який співпрацює з гуртом "ТІК", Іриною Білик та "Дизель студіо". Пара уникає публічних виходів та вкрай рідко розповідає про особисте життя, тому рідкісні коментарі Яни Глущенко викликають ажіотаж серед її прихильників.

Нещодавно зіркове подружжя взяло участь у ефектній фотосесії для журналу Viva. З Яною та Олегом у фотосесії постав їхній 2-річний син Тамерлан. Для глянцю зірка "Дизель Шоу" розповіла про приватне життя і виховання нащадка. Окрім цього, Яна Глущенко зізналась, що абсолютно щаслива жінка, бо у неї – ідеальний чоловік.

Я люблю його за все. Олег – чудова людина в усіх аспектах. Він справжній чоловік. У мене є все, що я хотіла в житті: дитина і коханий чоловік. У мене сім'я завжди була на першому місці, мені більше нічого не треба,

– розповіла вона.