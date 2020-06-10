Знамениту кінострічку "Віднесені вітром", яка вийшла ще в 1939 році, прибрали зі стрімінгової платформи HBO Max. Причиною для такого рішення стали расистські кадри у фільмі.

"Віднесені вітром" зникли з HBO Max: причина

За даними The Hollywood Reporter, на рішення представників HBO Max повпливали масові протести, які охопили США. Мітинги спровокувала смерть Джорджа Флойда під час арешту та жорстокість поліцеського щодо темношкірого чоловіка. Знаменитості, великі компанії та бренди підтримали хвилю протестів та закликали всіх піднімати питання расизму.

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Дослухались до закликів і в HBO Max. У фільмі "Віднесені вітром" побачили сцени, які популяризували рабство та расизм. Зокрема, мова йде поводження з темношкірою героїнею Маммі, яка була нянькою Скарлетт ОʼХари.

Фільм показує деякі етичні та расові стереотипи, які, на жаль, були поширеним явищем в американському суспільстві… Ці расистські кадри тоді та сьогодні є помилковими, і ми вважаємо, що показувати їх без жодних пояснень було б безвідповідально, – пояснили представники HBO Max.



Кадри з фільму "Віднесені вітром" / Pinterest

Стрічку "Віднесені вітром" тимчасово видалили зі стрімінгового сервісу. За словами представників компанії HBO, фільм згодом повернуть на платформу. І хоч фрагменти, які містять сцени расизму, не видалятимуть, проте у кінострічці дадуть пояснення історичним фактам та засудять рабство.

"Фільм повернеться з поясненнями його історичного контексту. Він буде представлений таким, як задумали його творці, бо видаляти фрагменти було б те саме, що стверджувати, що цих стереотипів ніколи не існувало. Якщо ми хочемо створити більш справедливе та гідне майбутнє, ми повинні спочатку визнати та зрозуміти нашу історію", – додали вони.

Що відомо про фільм "Віднесені вітром"

Кінострічка "Віднесені вітром" стала культовою завдяки шедевральним кадрам у стилі старого Голлівуду та непересічному сюжету. Фільм розповів глядачам про події 1861 року, перед Громадянською війною. Головна героїня Скарлетт ОʼХара живе з батьками та двома сестрами у маєтку з бавовняними плантаціями Тара. Дівчина не переймається за війну чи почуття інших. Однак всього одна подія здатна кардинально змінити її життя.

Раніше стрічку "Віднесені вітром" нещадно критикували за залучення до зйомок афроамериканців та своєрідне схвалення рабства. У 1940 році акторка Гетті МакДеніел, яка зіграла Маммі, стала першою темношкірою лауреаткою премії Оскар. За даними ЗМІ, через расову дискримінацію зірка сиділа окремо від своїх колег, що спричинило скандал.



Акторка з "Віднесені вітром" отримала Оскар / Фото The Rolling Stone