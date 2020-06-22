Російський актор Михайло Єфремом 8 червня спричинив ДТП в центрі Москви, в результаті якої загинула людина. За словами адвоката, він хотів допомогти товаришу, який потрапив у складне становище.

Адвокат Ельман Пашаєв поділився подробицями ДТП із журналістами видання Sobesednik. Він розповів, що того трагічного вечора Єфремову зателефонував друг, який зараз перебуває в Україні, та попросив про допомогу.

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У той фатальний день у житті Михайла Єфремова було свято, тому артист випив. Його товариш опинився в складній ситуації і Єфермов сів за кермо і хотів йому допомогти. Пашаєв зазначив, що друг Михайла відома в Україні людина, проте його ім'я не назвав.

"Насправді, йому того вечора телефонував друг, який зараз перебуває в Україні. Він повідомив Єфремову, що його мати та дружина потрапили в лікарню і перебувають у важкому стані. Оскільки кордони з Україною закриті, товариш попросив Михайла допомогти, чим він зможе. Того дня якраз було православне свято. Михайло випив, але сів за кермо лише для того, щоб виручити друга. Запевняю вас, це дуже сумлінна людина, він не буде викручуватися, щось придумувати, щоб уникнути покарання", – сказав адвокат.

Що відомо про ДТП з Єфремовим?

Михайло Єфремов скоїв смертельне ДТП увечері 8 червня. Трагедія трапилася в центрі Москви, в районі Смоленської площі. Актор у стані алгокольного сп'яніння на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу Садового кільця і зіткнувся з автомобілями. Водій фургона, який також потрапив у ДТП, Сергій Захаров отримав важкі травми і помер в лікарні вранці 9 червня.

Поліція затримала Єфремова на місці ДТП і наразі він перебуває під домашнім арештом, який триватиме два місяці. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.