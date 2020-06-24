Російську акторку Катерину Варнаву вилучили зі списку тих осіб, які загрожують національній безпеці Україні. Таке рішення обурило суспільство. У Службі безпеки України пояснили, що прийняли таке рішення, дотримуючись відповідних правил.

У відомстві відповіли журналістам "Радіо Свобода", що мають право вилучити особу з цього списку, якщо вона за період заборони не вчиняли дій, які могли б загрожувати нацбезпеці.

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"Якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано, ухвалюється рішення про скасування заборони в’їзду в Україну цій особі", – відповіли у СБУ.

Довідка. У "чорному списку" Мінкульту ті артисти, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідні дані вносять після звернень РНБО, СБУ чи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Також вони уточнили, що спеціально звертались до Мінкульту, аби отримати оновлену інформацію про те, чи вчиняла Варнава неприпустимі дії. Вже 17 червня у Міністерстві культури й інформаційної політики повідомили, що російська акторка тепер "не загрожує національній безпеці України". Також уточнили, що таке рішення прийняли за поданням Служби безпеки України.

Тепер Катерина Варнава, згідно з законом, може приїжджати на територію України. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що він обурений через це рішення.

Скандал щодо Катерини Варнави в Україні: коротко