Чому російську акторку Варнаву вилучили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці: відповідь СБУ
Російську акторку Катерину Варнаву вилучили зі списку тих осіб, які загрожують національній безпеці Україні. Таке рішення обурило суспільство. У Службі безпеки України пояснили, що прийняли таке рішення, дотримуючись відповідних правил.
У відомстві відповіли журналістам "Радіо Свобода", що мають право вилучити особу з цього списку, якщо вона за період заборони не вчиняли дій, які могли б загрожувати нацбезпеці.
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"Якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано, ухвалюється рішення про скасування заборони в’їзду в Україну цій особі", – відповіли у СБУ.
Також вони уточнили, що спеціально звертались до Мінкульту, аби отримати оновлену інформацію про те, чи вчиняла Варнава неприпустимі дії. Вже 17 червня у Міністерстві культури й інформаційної політики повідомили, що російська акторка тепер "не загрожує національній безпеці України". Також уточнили, що таке рішення прийняли за поданням Служби безпеки України.
Тепер Катерина Варнава, згідно з законом, може приїжджати на територію України. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що він обурений через це рішення.
Скандал щодо Катерини Варнави в Україні: коротко
- Російська акторка Катерина Варнава добре відома в українському шоу-бізнесі. Артистку внесли до "чорного списку" Мінкульту через гастролі в Криму. Вона виступала у Comedy Woman у 2016 році. Тоді півострів вже був незаконно анексованим.
- В Україні впевнені, що тоді своїм приїздом акторка фактично підтримала агресивну політику Кремля. Саме тому прийняли рішення, що Варнава – потенційно небезпечна особа для нацбезпеки України.
- Наприкінці лютого 2020 року представники "Нового каналу" подали документи до суду. Вони оскаржували рішення СБУ та Мінкульту. Вимагали виключити з "чорного списку" Катерину Варнаву та визнати свої дії протиправними.