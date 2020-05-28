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Чому відбувались обшуки в Центрі Довженка: пояснення прокуратури

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Причина обшуків у Центрі Довженка
Причина обшуків у Центрі Довженка / Пресслужба

28 травня в Центрі Довженка відбулись обшуки та вилучення документів. Передувала цьому заява про банкрутство мистецького центру. Однак в столичній прокуратурі пояснили, що обшуки влаштували через ймовірне фінансове порушення.

Обшуки в Центрі Довженка: пояснення прокуратури 

Прессекретар прокуратури Надія Максимець пояснила Укрінформу, що обшуки, які пройшли в Центрі Довженка, були заплановані до оголошення про банкрутство. Ще 21 травня правоохоронці отримали дозвіл на вилучення документів, які свідчили б про можливі зловживання посадовими обов'язками Мінкульту, Центру Довженка чи Регіонального відділення ФДМ. За даними слідства, через неправильну здачу в оренду приміщень держава недорахувалась 6 мільйонів гривень

Дивіться фото: У Центрі Довженка влаштували обшук

Наразі відкрите кримінальне проводження та ведеться слідство. В прокуратурі переконують, що обшуки були вимушеною дією. До Центру Довженка надсилали офіційні звернення для отримання інформації, а також виклики на допит. Проте всі документи представники мистецького центру ігнорували.

Що відомо про скандал довкола Центру Довженка

  • Вранці 28 травня на сторінці Національного центру Олександра Довженка розмістили заяву про банкрутство. Директор Ігор Козленко повідомив, що з початку 2020 року Міністерство фінансів припинило державне фінансування закладу. 70% доходів Центру складали ці виплати, а ще 30% бюджету формувались завдяки здачі приміщень в оренду. 
  • Серед причин банкрутства Ігор Козленко назвав саботаж керівництвом Держкіно своїх обов'язків. Однак ці слова вже спростувала Марина Кудерчук, яка заявила, що питання про фінансування розглядають міністерства. 
  • Водночас у Міністерстві фінансів запевняють, що фахівці вже працюють над врегулюванням ситуації. За їхніми даними, невдовзі фінансування Центру Довженка відновиться
  • На фоні скандальних новин про банкрутсво у Центрі Довженка пройшли обшуки. Ігор Козленко зазначив, що вони не пов'язані із його заявою про неплатоспроможність та додав, що СБУ та Нацполіція вилучають документи. 
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Скандал Новини LifeStyle Новини України Кіно LifeStyle
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