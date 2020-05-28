Чому відбувались обшуки в Центрі Довженка: пояснення прокуратури

28 травня в Центрі Довженка відбулись обшуки та вилучення документів. Передувала цьому заява про банкрутство мистецького центру. Однак в столичній прокуратурі пояснили, що обшуки влаштували через ймовірне фінансове порушення.

Обшуки в Центрі Довженка: пояснення прокуратури

Прессекретар прокуратури Надія Максимець пояснила Укрінформу, що обшуки, які пройшли в Центрі Довженка, були заплановані до оголошення про банкрутство. Ще 21 травня правоохоронці отримали дозвіл на вилучення документів, які свідчили б про можливі зловживання посадовими обов'язками Мінкульту, Центру Довженка чи Регіонального відділення ФДМ. За даними слідства, через неправильну здачу в оренду приміщень держава недорахувалась 6 мільйонів гривень.

Дивіться фото: У Центрі Довженка влаштували обшук

Наразі відкрите кримінальне проводження та ведеться слідство. В прокуратурі переконують, що обшуки були вимушеною дією. До Центру Довженка надсилали офіційні звернення для отримання інформації, а також виклики на допит. Проте всі документи представники мистецького центру ігнорували.

Що відомо про скандал довкола Центру Довженка