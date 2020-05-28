Чому відбувались обшуки в Центрі Довженка: пояснення прокуратури
28 травня в Центрі Довженка відбулись обшуки та вилучення документів. Передувала цьому заява про банкрутство мистецького центру. Однак в столичній прокуратурі пояснили, що обшуки влаштували через ймовірне фінансове порушення.
Обшуки в Центрі Довженка: пояснення прокуратури
Прессекретар прокуратури Надія Максимець пояснила Укрінформу, що обшуки, які пройшли в Центрі Довженка, були заплановані до оголошення про банкрутство. Ще 21 травня правоохоронці отримали дозвіл на вилучення документів, які свідчили б про можливі зловживання посадовими обов'язками Мінкульту, Центру Довженка чи Регіонального відділення ФДМ. За даними слідства, через неправильну здачу в оренду приміщень держава недорахувалась 6 мільйонів гривень.
Дивіться фото: У Центрі Довженка влаштували обшук
Наразі відкрите кримінальне проводження та ведеться слідство. В прокуратурі переконують, що обшуки були вимушеною дією. До Центру Довженка надсилали офіційні звернення для отримання інформації, а також виклики на допит. Проте всі документи представники мистецького центру ігнорували.
Що відомо про скандал довкола Центру Довженка
- Вранці 28 травня на сторінці Національного центру Олександра Довженка розмістили заяву про банкрутство. Директор Ігор Козленко повідомив, що з початку 2020 року Міністерство фінансів припинило державне фінансування закладу. 70% доходів Центру складали ці виплати, а ще 30% бюджету формувались завдяки здачі приміщень в оренду.
- Серед причин банкрутства Ігор Козленко назвав саботаж керівництвом Держкіно своїх обов'язків. Однак ці слова вже спростувала Марина Кудерчук, яка заявила, що питання про фінансування розглядають міністерства.
- Водночас у Міністерстві фінансів запевняють, що фахівці вже працюють над врегулюванням ситуації. За їхніми даними, невдовзі фінансування Центру Довженка відновиться.
- На фоні скандальних новин про банкрутсво у Центрі Довженка пройшли обшуки. Ігор Козленко зазначив, що вони не пов'язані із його заявою про неплатоспроможність та додав, що СБУ та Нацполіція вилучають документи.