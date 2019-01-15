Чому африканський художник встановив у пустелі Наміб колонки на сонячних батареях: цікаве відео

Африканський художник Макс Сідентопф встановив у пустелі Наміб колонки на сонячних батареях. Він підключив їх до MP3-плеєра та увімкнув в режимі повтору пісню "Africa" у виконанні каліфорнійського гурту Toto.

Про це повідомило видання BBC.

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Композиція 1982 року є популярною й у наші дні: кількість переглядів офіційного відео у Youtube сягнула позначки у 440 мільйонів.

Сідентопф зазначив, що хоче, щоб "з допомогою сонячних батарей творіння Toto звучало вічно".



Макс Сідентопф

Для своєї інсталяції Макс обрав невідоме нікому місце у пустелі Наміб. Її вік, за оцінками вчених, становить приблизно 55 мільйонів років.

Я хотів віддати належне цій пісні й фізично виставити "Африку" в Африці,

– пояснив 27-річний митець.

"Я старався обирати частини інсталяції так, щоб вони могли прослужити якнайдовше. Та я впевнений, що суворі умови пустелі зрештою поглинуть установку", – розповів художник.

Дивіться відео: як виглядає інсталяція Макса Сідентопфа у пустелі Наміб