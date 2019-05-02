Чому батьки легендарної акторки Заньковецької зреклися дочки

Марія Заньковецька стала справжньою зіркою українського театру ще за життя. І це не перебільшення. Її акторський талант цінували як українські селяни та інтелігенція, так і еліта Російської імперії, включно із Олександром ІІІ. Проте у родинних стосунках визнання її таланту прийшло аж на схилі років останніх.

Заньковецька народилась у родині збіднілого дворянина. Була п’ятою дитиною у сім’ї. І жили всі мирно, поки Марія не вирішила після закінчення пансіону у Чернігові податися до консерваторії вивчати спів.

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Після такої новини батько лютував. Мовляв, яка ганьба для шляхетного роду, що вона матиме таке легковажне заняття на потіху іншим. Жінка має вийти заміж і доглядати за дітьми – такої думки був Костянтин Костянтинович.

Ситуація прикра. Адже саме батько прищепив Марії любов до співу. Він і сам гарно співав, грав на фортепіано, скрипці та гітарі. І разом вони влаштовували навіть концерти у родинному колі.



Марія Заньковецька через акторство розірвала стосунки з родиною та чоловіком

Заньковецька заміж вийшла. За офіцера Олексія Хлистова, який обіцяв, що вона зможе займатись улюбленою справою. Та пізніше "зеленого світла" теж не дав.

Після довгих вагань Заньковецька покинула чоловіка і поїхала виступати у трупі Кропивницького. Відтоді всі зв’язки із її власною родиною були розірвані, а батько проклянув дочку. Помирились вони вже перед смертю Костянтина Костянтиновича, коли його Маруся стала відомою і поважною акторкою.



Марія Заньковецька

З огляду на такі перипетії в сім’ї, Заньковецька не могла виступати на сцені ні під родинним прізвищем Адасовська, ні під прізвищем чоловіка Хлистова. А то ж іще когось зганьбить ненароком. Тож з перших вистав взяла собі псевдонім Заньковецька – від села Заньки Ніжинського повіту Чернігівської губернії, де народилась і виросла.

Про історію із "золотим відром та коромислом" від російського імператора Олександра ІІІ для Заньковецької – читайте у матеріалі 24 каналу.