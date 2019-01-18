Чому Dan Balan погодився бути зірковим суддею "Голосу країни 9": відверте зізнання поп-співака

Перед стартом розважального шоу "Голос країни 9" молдовський поп-співак Dan Balan здивував несподіваним зізнанням. Артист відверто розповів, чому погодився зайняти суддівське крісло в популярному проекті.

20 січня в Україні запланована прем'єра перших випусків шоу "Голос країни 9". Кастинги до проекту вже записані, тому глядачі з нетерпінням очікують новин, хто ж пройде до прямих ефірів. Не менш захопливо на прем'єру чекає Dan Balan, який вперше зайняв суддівське крісло вокального шоу.

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Як артист розповів у коментарі 1+1, прийняти пропозицію для нього було досить легко. За словами Dan Balan, він полюбляє челенджі, тому авантюрні ідеї геть не відлякують його. Водночас артист ніколи не був наставником, що теж є чудовим досвідом.

Так, для мене це перший досвід тренерства. Погодився на таку пропозицію, бо мене захоплюють різні челенджі. Я прийняв цей виклик і, якщо у мене вийде щось цінне дати своїй команді, то я буду щасливий. Для мене це справді щось невідоме. Хочу розкрити себе у якості тренера, наставника,

– розповів Dan Balan.

Молдовський співак зізнався, що під час так званих "сліпих" прослуховувань його крісло часто поверталось. Відтак команда Dan Balan швидко наповниться талановитими вокалістами. Найбільшу увагу співак звертав на тембр та чистоту виконання пісні, оскільки переконаний: правильно подавати пісню він зуміє навчити всіх підопічних.

"Для мене найважливішим критерієм є технічне питання, щоб голос учасника як інструмент вже був налаштований. У нас немає часу працювати над налаштуванням голосу. Тому я повертався, коли чув, що інструмент вже на 70 % готовий. Щоб ми працювали лише над творчістю, енергетикою та подачею", – додав Dan Balan.

До слова, зірковими колегами артиста у шоу "Голос країни 9" будуть Тіна Кароль, Потап та Монатік. Вже о 21 годині 20 січня глядачі зможуть побачити перший випуск популярного проекту та дізнатись перші імена вокалістів, які пройдуть у наступний етап шоу.