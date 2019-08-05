Чому дракон Дейнеріс спалив Залізний трон: сценаристи відкрили загадку

Фінал фентезійного серіалу "Гра престолів" завершився ще у травні 2019 року, але фанати досі роздумують над ключовими моментами серіалу, на які творці саги "проливають світло" лише зараз. Увага, в тексті є спойлери!

У 6 серії 8 сезону серіалу "Гра престолів" Джон Сноу зустрічається з Дейнеріс Таргарієн після того, як один з її драконів спалив цілу столицю – Королівську Гавань. Після розмови про безумство "Денні", її коханий Джон Сноу несподівано вбиває нову королеву. Ніж у серце спричиняє раптову смерть Дейнеріс. Дракон на ім'я Дрогон з люті починає палити все вогнем, включно із Залізним троном.

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Дрогон спалює Залізний трон у 6 серії 8 сезону "Гри престолів"

Фанати серіалу довго не могли зрозуміти, чому саме трон дракон вирішив знищити, а не Джона Сноу. Після гучних теорій сценаристи через три місяці після завершення кіносаги розповіли деталі епізоду. За задумом творців, спалення трону в нападі люті відбулось випадково.

Дрогон хоче спалити весь світ, але не вб'є Джона. Він вивергає вогонь на задню стіну, підриваючи залишки величезних червоних кам’яних блоків. Ми дивимося через плече Джона, коли вогонь насувається до трону − не мети гніву Дрогона, а просто предмету, який раптово опинився в вогні,

− йдеться в сценарії фіналу серіалу.

Що таке "Гра престолів"?Це фентезійний серіал, знятий телеканалом HBO, в основу якого покладено серію книг "Пісня льоду і полум'я". Попри те, що автор циклу, Джордж Мартін, написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Проте це не завадило кількасезонній сазі обігнати сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (фінальний) сезони серіалу базувалися на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Він вмістив у собі всього 6 серій тривалістю близько 7 годин. Попри чималу популярність саги після фінальних епізодів, прихильники звернулись із вимогою перезняти кінцівку, на що творці серіалу дали відмову.