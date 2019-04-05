Чому гурт Lama ніколи не поїде на Євробачення: несподівана заява солістки Наталії Дзеньків

Незмінна вокалістка гурту Lama Наталія Дзеньків прокоментувала популярне вокальне шоу Євробачення. Зірка заявила, що ніколи б не хотіла виступати на такій сцені.

Популярне вокальне шоу Євробачення привертає чималу увагу світу, адже саме там маловідомі артисти можуть отримати славу. Однак не всі співаки мріють про цей конкурс.

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До такої категорії зірок належить і солістка гурту Lama Наталія Дзеньків, яка відверто інтерв'ю журналістам LifeStyle 24 зізналась, що ніколи б не погодилась брати участь у цьому проекті. Все тому, що артистка не прагне витрачати свої сили на змагання, а присвячує більше часу своїй творчості.

Це зайві нерви і ти витрачаєш свій ресурс не туди, куди треба. Тому я краще свої сили буду витрачати на студії, на записи нових пісень,

– зізналась Наталія Дзеньків.

За словами вокалістки гурту Lama, колектив уже запрошували представляти Україну на Євробаченні. Сталось це у 2016 році. Однак таку пропозицію Наталія Дзеньків відхилила, адже не знає, чого очікувати від цього проекту.

"Я від початку розуміла, що такі конкурси не є майданчиком для моєї творчості. Не розумію цього шоу та що від нього очікувати. Це мені було не до душі. Мене запрошували у 2016 році (взяти участь у Євробаченні, – LifeStyle 24), я від цього відмовилась", – згадувала Наталія Дзеньків.

У 2016 році підкорювати сцену Євробачення вирушила співачка Джамала. Артистка виступила із проникливою піснею "1944" та виборола перемогу для України. Однак, за словами Наталії Дзеньків, героями з конкурсу повертаються не всі. До прикладу, гурт Ґринджоли, який вийшов на шоу із піснею "Разом нас багато", фактично припинив своє існування.

Добре, коли ти туди йдеш, все оплачується гідно. А так: за що туди їхати? І коли ти виграєш там, якщо зірки так складуться, то повертаєшся як герой України, а отримаєш якесь 20-те місце – зітруть на попіл. Як було з "Ґринджолами", групи фактично немає після того Євробачення,

– зазначила Наталія Дзеньків.

У 2019 році Україна відмовилась від участі в Євробаченні-2019. Все тому, що представники НСТУ та співачка MARUV, яка перемогла у Нацвідборі, не погодили всіх питань та не підписали відповідний контракт.