Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів

За статистикою, понад 70% людей бояться літати. І якщо у декого цей страх зникає одразу ж після першого польоту, то інші відчувають дискомфорт у літаках постійно. 24 канал підготував відповіді на найпоширеніші питання, аби ваші подорожі були максимально безпечним та комфортними.

Чому літак найбезпечніший вид транспорту

Багато пасажирів не довіряють повітряному транспорту. Розвіяти цю негативну тенденцію спробував професор економіки Північно-Західного університету Іллінойсу Ян Севедж. Він статистично порахував безпеку різних видів транспорту на прикладі США.

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Якщо вірити цифрам, то авіація та залізниця є найбезпечнішими способами подорожувати. А за останні кілька десятиліть повітряні перевезення стали ще безпечнішими, стверджує Севедж.



Мотоцикл є найнебезпечнішим видом транспорту

Якщо статистика американського науковця вас не переконала, порівняймо кількість жертв від ДТП та від автокатастроф в Україні за 2018 рік.

Минулого року внаслідок дорожньо-транспортних пригод постраждали 24 тисячі людей, ще 3350 загинули. За той самий період в Україні не сталося жодної авіакатастрофи пасажирського літака. А остання трагедія українського пасажирського лайнера була ще у 1975 році.

Стандарти безпеки літаків

У 2019 році більшість пасажирів перевозять літаки двох виробників: американської компанії Boeing та європейської Airbus. Вони фактично розподілили між собою виробництво авіалайнерів та стали монополістами.

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І така ситуація з точки зору безпеки є позитивною. Адже обидва виробники сертифікують свою продукцію за стандартами агенцій FAA та EASA, які є законодавцями в галузі авіаційної безпеки.

Airbus A310 і Boeing 737

Всі системи у літаках продубльовані

Сучасний авіалайнер має величезний запас надійності. А впродовж десятиліть у виробництво літаків впроваджуються нові технології, аби підвищити безпеку польотів.

96% нових реактивних авіалайнерів Boeing мають по два двигуни. За стандартами безпеки, при відмові одного з двигунів літаки можуть безпечно виконати зліт чи посадку лише з одним справним двигуном. Хоча існують випадки, коли літаки успішно здійснювали посадку за допомогою одного справного двигуна з чотирьох.

Більшість літаків мають від двох і більше двигунів До того ж, навіть на одному двигуні вони можуть летіти тривалий час. Цього часу вистачить, аби дістатися найближчого аеропорту. Проте імовірність того, що обидва двигуни відмовлять одночасно, складає один випадок на мільярд годин польоту.

Кожен серйозний інцидент чи авіакатастрофа ретельно розслідується, навіть, якщо на це доведеться витратити мільйони доларів. За результатами розслідувань, якщо необхідно, вдосконалюється процес виробництва чи регламент обслуговування літаків. Такий підхід не має аналогів у порівнянні іншими галузями транспорту.

Чи варто зважати на вік літака

Пасажири все частіше цікавляться віком літаків і прагнуть літати на новіших повітряних лайнерах. І самі авіакомпанії змагаються між собою показниками середнього віку свого флоту.

Загалом авіалайнери проектуються з розрахунком безперервної десятирічної роботи, звичайно ж, за умови безаварійних польотів та вчасного проходження технічного обслуговування. Але ви можете літати спокійно, адже вік прямо не впливає на безпеку літака.



В Україні проводиться технічне обслуговування літаків компанії Boeing

Чому ж авіакомпанії все-таки зважають на вік? Бо чим старший літак, тим дорожче підтримувати його льотну придатність і тим довше він проводить часу на землі. Зазвичай авіакомпанії виводять з флоту літаки не з побоювань безпеки через їхній вік, а з економічних причин.

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Яким би дивним це не здавалося на перший погляд, але більшість лоукостів отримують літаки прямо з заводу і постійно оновлюють флот. Для зниження вартості квитків їм важливо, щоб літак якомога більше часу проводив у повітрі й заробляв гроші. Обираючи лоукост-авіакомпанію ви з великою ймовірністю полетите на новому літаку за невисоку ціну.



Подорожуючи лоукостером, треба брати мінімальну кількість багажу

"Чорний список" авіакомпаній від EASA

Вся авіаіндустрія побудована за суворими стандартами та нормами, щоб зробити польоти максимально безпечними. Авіакомпанії та організації, що займаються обслуговуванням повітряного руху, по всьому світу періодично проходять міжнародний аудит.

Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) регулярно оновлює "чорний список" авіакомпаній, якими з міркувань безпеки та поганого обслуговування заборонено влітати в повітряний простір держав-членів Європейського Союзу.



"Чорний список" авіакомпаній, якими не треба літати

Радимо брати до уваги цей список, аби максимально убезпечити авіаподорожі. Звичайно, це не завжди можливо. Наприклад, станом на 2019 рік у "чорному списку" записані всі перевізники з 15 країн, зокрема з Афганістану, Киргизстану, Лівії та Судану.

За якими критеріями літаки потрапляють у "чорний список"

Погані результати перевірок на стоянках в європейських аеропортах.

Використання застарілих літаків вкупі з неякісним обслуговуванням.

Нездатність авіакомпанії або відповідних органів країни виправити проблеми з безпекою.



Кількість авіакомпаній у "чорному списку" поступово зменшується

Завдяки появі "чорного списку" авіакомпаній можна помітити значне зростання авіаційної безпеки у всьому світі. Наприклад, у 2012 році в ньому було 287 авіакомпаній, а у 2019 році – 120, що становить лише 2% від усіх авіакомпаній світу.

Поради для аерофобів

1. Оберіть правильне місце у літаку.

Буде набагато краще, якщо ви забронюєте квитки завчасно й оберете комфортні для вас місця. Найбільш безпечними вважають місця у хвостовій частині літака, але там сильно відчуватиметься турбулентність. Тому краще обрати місця біля ілюмінаторів одразу позаду крил.



Найбезпечніші місця у літаку

2. Перевірте своє місце.

Так, інколи між рейсами занадто мало часу, аби бортпровідники встигли добре перевірити кожне місце. Тому обов'язково зазирніть під своє крісло та перевірте, чи є там рятувальний жилет. Також при вході у літак зверніть увагу на всі аварійні виходи та проаналізуйте, який є найближчим до вашого місця.



Уважно прослухайте безпековий інструктаж

3. Не зациклюйтесь на страху

Радимо вам взяти те, що допоможе відволіктися від самого польоту. Наприклад, навушники або книгу. На бортах деяких авіалайнерів навіть пропонують перегляд фільму, але це не завжди доступно, тому краще завантажте веселу комедію або захопливий детектив на телефон.



Візьміть з собою речі, які допоможуть відволіктися

4. Заручіться підтримкою

Ідеальним варіантом може бути рідна або близька людина. Якщо ж взяти когось з собою не вийшло – нічого страшного. Ви завжди зможете познайомитися з сусідом або сусідкою по кріслу.



Заручиться підтримкою друга

І головне – пам'ятайте, що страх існує лише в нашій уяві. До того ж, десятки людей у небі й сотні на землі турбуються та дбають про вашу безпеку.

Гарного польоту!