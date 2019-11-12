Чому Надя Дорофєєва та Позитив не змогли стати парою: відверте зізнання співачки

Щільний гастрольний графік та чимало годин, проведених разом – здавалось, що учасники дуету мають багато шансів, щоб закрутити роман. Однак солісти "Время и Стекло" Надя Дорофєєва і Позитив (Олексій Завгородній) спростували цю думку. У відвертому інтерв'ю артистка пояснила, чому в неї не склались стосунки з колегою.

Дедалі рідше Надя Дорофєєва погоджується на великі інтерв'ю з журналістами. Однак для програми "Слава+", яка виходить на ютуб-каналі Люкс ФМ, вона зробила виняток.

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Зірка не оминула питання про стосунки з Позитивом. Під час спілкування зі Славою Дьоміним Надя Дорофєєва відверто зізналась, що мала взаємну симпатію до колеги. Однак у романтичні стосунки це не переросло. Було кілька причин, які відверто назвала Надя Дорофєєва.

"По-перше, коли ми починали проєкт, думали тільки про кар'єру. По-друге, у кожного з нас були стосунки, а по-третє, ми абсолютно різні з Позитивом. Зараз, звичайно, ми вже навчилися миритися з усіма штуками один одного, але тоді... Нам знадобилося років 4, щоб змиритися з нашими індивідуальностями, полюбити один одного, як партнерів", – поділилась Надя Дорофєєва.

Що відомо про особисте життя солістів "Время и Стекло"?Гурт "Время и Стекло", продюсером якого є Потап, отримав шалену популярність з перших же років існування. Відтак з 2010 року про Надю Дорофєєву та Позитива дізналась вся Україна, а прихильники одразу ж взялись припускати, що між солістами колективу є роман. Однак Надя Дорофєєва побудувала стосунки з артистом і ведучим Володимиром Дантесом, з яким одружилась у 2015-му. За 2 роки до цього Позитив влаштував розкішне весілля з Анною Андрійчук, з якою він зустрічався ще у школі.

За словами артистки, чвар між нею та солістом гурту "Время и Стекло" було дуже багато. Надя Дорофєєва пригадала, що це стосувалось не тільки роботи, але й спільного дозвілля під час турне.

"Через автобус, через сон, який був порушений регулярно, тому що Олексій любив до ранку проводити час в автобусі, а я хотіла спати... Я дуже сильно ображалася на нього через це", – додала Надя Дорофєєва.

Більше про зіркове життя Наді Дорофєєвої, комплекси співачки, стосунки з Дантесом та сольну кар'єру – дивіться у новому випуску "Слава+":