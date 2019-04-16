Чому немає нового сезону "Гри престолів" українською: думка фахівця

642 Читать новость на русском
Чому 8 сезон "Гри престолів" українською не дубльовано
Чому 8 сезон "Гри престолів" українською не дубльовано / YouTube

Щоб українці могли дивитися рейтингові іноземні серіали офіційно – у цьому мають бути зацікавлені рейтингові телеканали, які підбирають собі контент в праймтайм. Але багато що залежить від грошей.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив режисер, директор Міжнародного кінофестивалю "БРУКІВКА" Андрій Заєць, коментуючи питання, чому наразі немає офіційного українського дубляжу нового сезону популярного серіалу "Гра престолів".

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу

Важливим фактором є вартість трансляції. Адже через місяць після прем'єри ціна на права буде нижча, і наші телеканали зможуть рентранслювати іноземні хіти в себе,
– уточнив режисер.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.
Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

Андрій Заєць також пояснив, що в нас немає офіційного партнера HBO, як у наших північних сусідів – в Росії. Тому вони мають можливість відразу ж в день прем'єри викладати на стрімінговій платформі новий контент з ліцензійним дубляжем та мають угоди з телеканалами-партнерами.

Попит породжує пропозицію, тому питання української озвучки – питання часу, переконаний Заєць. Він також нагадав, що свого часу серіал "Шерлок" (2008-2017) показувався в Україні з українським дубляжем разом з прем'єрою у всьому світі.

Читайте також: Скільки людей переглянули прем'єрну серію 8 сезону "Гри престолів": рекордні дані 

blog_ava
Данилюк розповів, чи справді може очолити МЗС після перемоги Зеленського
сьогодні
13135
Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Гра престолів
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
15 квітня 20:05 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
7100
"Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
15 квітня 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
3945
"Гра престолів": чи переглянули ви першу серію 8 сезону?
15 квітня 12:52 "Гра престолів": чи переглянули ви першу серію 8 сезону?
411
Великий піст 2019: історія та правила дотримання
15 квітня 12:08 Великий піст 2019: історія та правила дотримання
17817
Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
15 квітня 10:25 Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
Юлія Михайлова 5116
Новини
Більше новин
Залиште відгук