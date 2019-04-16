Чому немає нового сезону "Гри престолів" українською: думка фахівця

Щоб українці могли дивитися рейтингові іноземні серіали офіційно – у цьому мають бути зацікавлені рейтингові телеканали, які підбирають собі контент в праймтайм. Але багато що залежить від грошей.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив режисер, директор Міжнародного кінофестивалю "БРУКІВКА" Андрій Заєць, коментуючи питання, чому наразі немає офіційного українського дубляжу нового сезону популярного серіалу "Гра престолів".

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Важливим фактором є вартість трансляції. Адже через місяць після прем'єри ціна на права буде нижча, і наші телеканали зможуть рентранслювати іноземні хіти в себе,

– уточнив режисер.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

Андрій Заєць також пояснив, що в нас немає офіційного партнера HBO, як у наших північних сусідів – в Росії. Тому вони мають можливість відразу ж в день прем'єри викладати на стрімінговій платформі новий контент з ліцензійним дубляжем та мають угоди з телеканалами-партнерами.

Попит породжує пропозицію, тому питання української озвучки – питання часу, переконаний Заєць. Він також нагадав, що свого часу серіал "Шерлок" (2008-2017) показувався в Україні з українським дубляжем разом з прем'єрою у всьому світі.

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