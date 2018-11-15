Чому Ніколь Кідман розридалась на людях через свого чоловіка: інтригуючі деталі

У середу, 14 листопада, в місті Нашвілл штату Тенессі відбулась 52-а церемонія нагородження CMA Awards 2018. На світському заході були присутні Кіт Урбан та Ніколь Кідман.

Найголовніша ніч кантрі-музики відбулась в середу, 14 листопада, в місті Нашвілл. На урочистий вечір нагородження прийшло багато знаменитостей, у тому числі американська акторка Ніколь Кідман разом зі своїм чоловіком, співаком Кітом Урбаном.

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Зіркове подружжя з'явились на премії у гарному настрої та чудовому вигляді. 51-річна акторка для виходу на червону доріжку вибрала чорне плаття із пишними рукавами та масивні прикраси: сережки, персні та браслети. Її чоловік Кіт Урбан був одягнений у темну сорочку, штани та піджак в клітинку.



Ніколь Кідман і Кіт Урбан / Instagram @justjared

Урочистий вечір знамените подружжя провело в компанії співаків Келсі Баллеріні та Моргана Еванса.



Ніколь Кідман, Кіт Урбан, Келсі Баллеріні та Морган Еванс / Instagram @justjared

На премії CMA Awards 2018 було багато переможців у різних номінаціях. Відтак, нагорода "Естрадний артист року 2018" дісталась Кіту Урбану. Дружина співака була приємно здивована і перед тим, як він виходив на сцену прийняти відзнаку, ніжно провела рукою по його спині та ще раз нагадала, що сильно його любить. Кіт, у свою чергу, вирішив відповісти дружині привселюдно.

Дівчинка моя, я так тебе люблю! Дякую тобі за все, що ти для мене робиш. Я просто в шоці,

– з радістю промовив він зі сцени.

Ці слова сильно розчулили Ніколь Кідман, вона не втримала емоцій і заплакала. Відео з вечора акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

До слова, голлівудська актриса Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружились у 2006 році. У спільному шлюбі в них народилось 2 доньки – Фейт Маргарет (7 років) та Сандей Роуз (9 років), яку народила сурогатна матір, але є біологічною дитиною подружжя. В квітні цього року навіть з'являлись чутки про загрозу розлучення Ніколь та Кіта, але пара звернулась за допомогою до сімейного психолога і в них згодом все налагодилось.