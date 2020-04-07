Чому після пробіжки Девід Бекхем подякував британському уряду: відео

Знаменитий футболіст власним прикладом доводить, як важливо дотримуватися карантинного режиму та закликає фанів залишатися вдома. Проте з нагоди Всесвітнього дня охорони здоров'я Девід Бекхем вийшов на пробіжку поблизу свого будинку, записавши ролик зі словами вдячності британському уряду.

Зважаючи на пандемію коронавірусу, яка з дня у день лише набирає обертів по всьому світу, влада багатьох держав запровадила карантин. Більшість іменитих зірок опинилися в самоізоляції та надихають фоловерів дотримуватися самодисципліни.

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Популярний футболіст Девід Бекхем, який також публічно оголосив про ізоляцію, ретельно слідкує за своїм тілом навіть за сучасних складних обставин. Так, він зізнався, що безмежно вдячний британському уряду за можливість залишати стіни дому задня заняття спортом.

У Всесвітній день охорони здоров'я Девід Бекхем зазняв свою пробіжку поблизу свого будинку. "Я залишаюся вдома, як і всі ми, намагаючись бути з родиною… Біг допомагає мені зберегти розум і тіло здоровими у такий час", – зазначив футболіст у підписі.

Варто зазначити, що станом на 7 березня у Великій Британії діагностували 52 тисячі випадків зараження COVID-19. На жаль, понад 5 тисяч пацієнтів померли від ускладнень. В останні дні у країні спостерігають скорочення кількості летальних випадків серед інфікованих осіб.