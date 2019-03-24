Чому померла російська співачка Юлія Началова: названо офіційну причину

Смерть російської співачки Юлії Началової, яка активно виступала на окупованих територіях України, стала справжньою несподіванкою для її прихильників. Медики оголосили офіційну причину загибелі 38-річної артистки.

Як розповіла представниця співачки Анна Ісаєва журналістам MK.RU, смерть Юлії Началової настала від сепсису. Запальний процес в організмі викликало незначне пошкодження ноги, яке артистка не могла вилікувати самотужки.

Читайте також: Похорон Юлії Началової у Москві: відео і фото

Окрім цього, Анна Ісаєва вирішила прокоментувати чутки у мережі щодо онкохвороби її подруги. За словами представниці Юлії Началової, це фейкова інформація, яка стрімко поширилась у російських ЗМІ.

Такого діагнозу немає. Проводили розтин. Причина смерті – сепсис. Юля не пережила другу хвилю сепсису,

– зазначила Анна Ісаєва.

Батько загиблої артистки Віктор Началов раніше розповідав, що його донька натерла праву ногу. Пошкодження вона намагалась вилікувати сама, ставивши примочки. Однак з часом хвороба загострилась, тому Юлія Началова звернулась за допомогою до медиків. Лікарі упродовж майже тижня боролись за її життя, однак врятувати російську артистку так і не вдалось. Поховали Юлію Началову 21 березня на Троєкурівському кладовищі, що в Москві.