Чому померла російська співачка Юлія Началова: названо офіційну причину

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Смерть Юлії Началово: офіційна причина
Смерть Юлії Началово: офіційна причина / teleprogramma.pro

Смерть російської співачки Юлії Началової, яка активно виступала на окупованих територіях України, стала справжньою несподіванкою для її прихильників. Медики оголосили офіційну причину загибелі 38-річної артистки.

Як розповіла представниця співачки Анна Ісаєва журналістам MK.RU, смерть Юлії Началової настала від сепсису. Запальний процес в організмі викликало незначне пошкодження ноги, яке артистка не могла вилікувати самотужки. 

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Окрім цього, Анна Ісаєва вирішила прокоментувати чутки у мережі щодо онкохвороби її подруги. За словами представниці Юлії Началової, це фейкова інформація, яка стрімко поширилась у російських ЗМІ.

Такого діагнозу немає. Проводили розтин. Причина смерті – сепсис. Юля не пережила другу хвилю сепсису,
– зазначила Анна Ісаєва. 

Батько загиблої артистки Віктор Началов раніше розповідав, що його донька натерла праву ногу. Пошкодження вона намагалась вилікувати сама, ставивши примочки. Однак з часом хвороба загострилась, тому Юлія Началова звернулась за допомогою до медиків. Лікарі упродовж майже тижня боролись за її життя, однак врятувати російську артистку так і не вдалось. Поховали Юлію Началову 21 березня на Троєкурівському кладовищі, що в Москві. 

Що відомо про смерть юлії Началової:
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Теги: Новини LifeStyle Музика Втрати Новини Росії LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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