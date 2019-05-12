Чому принц Гаррі і Меган Маркл назвали сина Арчі: існує три версії

Герцоги Сассекські стали батьками кілька днів тому, однак народження королівської дитини досі обговорює весь світ. Прихильників монаршої сім'ї здивувало ім'я, яке Меган Маркл і принц Гаррі обрали для хлопчик. Однак їхній вибір прив'язують до кількох версій, які, на думку фанатів, є цілком ймовірними.

Меган Маркл народила хлопчика рано-вранці 6 травня, а вже 8 травня показала його перед журналістами у холі Віндзорського замку. Того ж дня ввечері стало відомо, що одну з найпопулярніших подружжів світу назвало свого сина Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор. Таке ім'я неабияк здивувало прихильників, адже воно не зовсім королівське. Як зазначається у іноземному виданні "Hello!", у герцогів могло бути кілька причин.

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Перша з яких – домашній улюбленець Меган Маркл.

Як відомо, герцогиня Сассекська виступає проти вбивання тварин і опікується кількома притулками. Ймовірно, цю любов їй прищепила її мама Доріа Редлан, яка взяла вуличне кошеня додому і залишила його для них з Меган. Підопічний помер, коли майбутня знаменитість навчалася у коледжі в штаті Іллінойс.

Друга ймовірна причина – новозеландський хлопчик.

Під час туру герцогів Сассекських вони відвідали місто Окленд, що у Новій Зеландії. Там їм вдалося поспілкуватися з хлопчиком, який їм двом дуже сподобався. І коли принц Гаррі запитав, як його звати, він назвав себе Арчі. Ймовірно, саме той новозеландський хлопчик надихнув їх назвати так свого сина.

Третя версія – данина двом батькам.

Ще одна, найбільш правдива версія, свідчить про те, що в імені сина герцогів Сассекських заховано данину матері і батькові. Арчі – це скорочена версія від другого імені Меган Маркл – Рейчел, а Харрісон – свідчить про власність і данину батькові Гаррі, тобто "син Гаррі".