Чому принц Гаррі та Меган Маркл саме в квітні склали королівські обов'язки: припущення ЗМІ

Вже з 1 квітня принц Гаррі та Меган Маркл більше не представляють британську монархію. Подружжя переїхало до США та не бере участь у сімейних нарадах. Однак чому саме кінець березня був важливим для "мегзиту" – своїми припущеннями поділились журналісти західних ЗМІ.

За даними репортера із Hello Magazine, у королівської сім'ї є свої традиції щодо розприділення коштів та складання бюджету. Саме в останній день березня завершується фінансовий рік для Букінгемського палацу. Тому принц Гаррі і Меган Маркл хотіли скласти королівські обов'язки саме в цей час, щоб прозвітувати за виконану роботу та витрачені кошти на благодійні проєкти.

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"Щороку, приблизно в червні, королівська родина публікує свій річний фінансовий звіт – звіт про суверенні гранти за попередній рік. Детальна інформація в щорічних звітах включає в себе витрати на проїзд, персонал і утримання майна. Гаррі і Меган хотіли працювати, щоб стати фінансово незалежними, і, оскільки вони більше не будуть отримувати фінансування від суверенного гранту, для них мало сенс "піти у відставку" саме в цей день", – розповів журналіст Деніел Стейсі.

Наразі принц Гаррі та Меган Маркл оселились в одному з маєтків Лос-Анджелеса. Пара найняла на роботу охоронців, які колись дбали про безпеку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. За даними журналістів, принц Чарльз віддав подружжю 2,5 мільйона доларів, аби вони оплатили роботу найманців. Однак надалі фінансувати життя сина він не буде.

Дохід Гаррі і Меган формуватиметься з комерційних проєктів та роботи жінки на компанію Disney. Подружжя вже звернулось до піарного агенства Sunshine Sachs, з яким уклало договір про співпрацю. Водночас інсайдери заявляють, що принца Гаррі складно назвати зараз щасливим. Через пандемію коронавірусу його турбує, що він не зі своїм народом у цей час.