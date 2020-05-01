Чому Сальма Гаєк хотіла відмовитись від зйомок у Marvel: відверте зізнання акторки

Голлівудська акторка Сальма Гаєк днями дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про майбутній фільм Marvel "Вічні". Зірка не приховувала: не хотіла погоджуватись на цю роль, адже вона не притаманна їй.

У коментарі журналістам Hello Сальма Гаєк розповіла, що насправді образ супергероїні їй не близький. Тому акторка дуже довго вагалась, чи приймати пропозицію від студії Marvel, чи краще відмовитись від неї.

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"Уявляєте? Я граю не просто супергероїню, а справжню лідерку супергероїв! Ця ідея мені здалася дивною, тому спочатку були сумніви. Є такі актриси, як Анджеліна Джолі, які є природженими "Чудо-жінками" і "супергероїнями". Я до них не належу. Тому скептично поставилася до своєї участі в цьому проєкті: у мене були певні упередження щодо таких блокбастерів", – поділилась Сальма Гаєк.

Однак режисерці Хлої Чжао таки вдалось переконати зірку знятись у фільмі "Вічні". Сальма Гаєк постане перед глядачами в образі хитрої і мудрої лідерки Аяк, яка готова протистояти будь-якій загрозі.

Я подумала: "Чому б і ні? Спробую, раз така людина, як Хлоя, вирішила попрацювати над екранізацією коміксів". Кумедно зрештою виходить: в 53 мені запропонувати найкращі ролі в моєму житті! Все навколо здається мені таким новим,

– додала Сальма Гаєк.

Для зйомок акторка кардинально змінила свій образ. Запальна брюнетка Сальма Гаєк постане перед глядачами зі світлим волоссям.



Сальма Гаєк у фільмі "Вічні" / London GB

За сюжетом фільму "Вічні", небожителі створили расу безсмертних інопланетян, Всі вони вже понад 7 тисяч років живуть на Землі та чекають, коли світ опиниться під загрозою та потребуватиме порятунку. І війна таки буде: Вічні повинні повстати проти своїх братів, які також володіють надприродно силою. І, за словами авторів, це протистояння буде дуже запеклим.

У новій кінострічці глядачі зможуть побачити Сальму Гаєк, Анджеліну Джолі, Кіта Герінгтона, Річарда Маддена, Джему Чан, Кумейла Нанджані. Через пандемію коронавірусу прем'єру кінострічки перенесли на 12 лютого 2021 року.