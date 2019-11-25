Чому тизер фільму "Яків" про Голодомор спричинив неочікуваний резонанс: думка режисера

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Євгеній Ламах в ролі Якова Дробота у фільмі "Яків" / Facebook / @Yakiv/Яків / Фото: Катерина Лащикова

Тема Голодомору – особиста історія для кожного, тому тизер повнометражного художнього фільму "Яків" про реального чоловіка Якова Дробота, який в Голодомор врятував життя близько трьох тисяч людей, спричинив резонанс в мережі. У цьому переконана режисерка кіно Вікторія Трофіменко.

Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю для LifeSyle 24. Авторка фільму переконана, що ця історія є важливою для кожного українця, адже тим чи іншим чином Голодомор позначився на їхніх сім'ях.

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"Я думаю, що тема Голодомору – особиста історія для кожного. Людина дивиться і каже: "Мені моя бабуся також розповідала, як вони з кізяків витягували неперетравлені зерна". І вони це бачать в кадрі. Я не можу це вигадати, тут стільки жахів, що й вигадувати не доводиться. Тому я брала з реальних історій і документувала подію. Вони бачуть, що це правдиво і відчувають, що це стосується саме їх. Далі відбувалась "циганська пошта", бо воно резонує. Тільки зараз направду стало відомо, що цей фільм в Україні матиме великий резонанс після цієї реакції людей", – вважає режисерка.

Дивіться тизер фільму "Яків" онлайн:

Головний актор Євгеній Ламах, якого затвердили грати Якова, переконаний: тут і політика грає роль, і те, що цей фільм про нашу історію.

"Думаю, що основний рушій резонансу – політичний конфлікт. Йдеться про ситуацію в країні та зміну влади. Вплинуло також те, що люди побачили якість тизеру і зрозуміли, задля чого фільм має з'явитися. Це дуже актуально зараз", – сказав актор.

Ламах також додав, що в його колі спілкування всі актори та режисери об'єднанні, підтримують один одного та не заздрять, тому це також збільшує перегляди, репости, працює сарафанне радіо, зазначив він.

Колеги не кажуть, що щось погано, а проговорюють, як можна покращити. Це стосується не лише "Якова", йде тотальна підтримка у цьому плані. Якщо піти до людей, які не з цього кола, вони так само будуть реагувати. Я добре ставлюсь до робіт своїх колег у нашому кіно, де стовідсотково український акторський склад та українська знімальна група. Хай ці роботи ще подеколи не найкращі, але якість їх невпинно зроста,
– підсумував актор.

Що відомо про фільм "Яків"?В основу історичного фільму покладена реальна історія, події якої розгортаються під час Голодомору, у 1932-1933 роках. Мешканець села Великий Хутір Яків Дробот вирішує створити колгосп, у чому багато односельців його не підтримують. Однак, попри це, йому вдається стати першим головою колгоспу "Незаможник" і завдяки цьому врятувати близько 3 тисячі людей, серед яких безпритульні діти та мешканці Великого Хутора. Кінострічці режисерки Вікторії Трофіменко тричі відмовляли у державному фінансуванні, відтак знімальна команда створила короткий тизер, де показала ключові сцени з фільму, який жінка все ще має надію зняти.

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Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Голодомор Історія
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