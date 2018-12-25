Чому товстенький актор-улюбленець з фільму "Похмілля у Вегасі" вирішив схуднути

Комедія "Похмілля у Вегасі" з’явилася на світ у 2009 році і от просто "розірвала". При скромному бюджеті у якихось 35 мільйонів доларів, стрічка зібрала у прокаті майже півмільядра. Велетенський шмат цього успіху – заслуга Алана. Безпосередній, наївний, товстенький бородань своєю не зовсім адекватною поведінкою витягнув фільм на інший рівень.

Зак Галіфіанакіс – так от не просто звуть актора, який феєрично втілив образ Алана. Роль, звісно, принесла йому популярність, любов глядачів і забезпечила пропозиціями роботи на кілька років вперед.

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Отож, Зак насолоджувався успіхом і всім, що з ним пов’язане, аж поки не вирішив ... схуднути. Згодом він ще й пишну бороду зголив і це от взагалі інша людина. Далі більше – фільм, у якому Галіфіанакіс з’явився в новому образі – "Встигнути за Джонсами", без шансів провалився у прокаті.



Кадр з фільму "Похмілля у Вегасі"

Самого Зака фани закидали листами із проханнями ... потовстішати, а пропозицій для зйомок якось відчутно поменшало. Треба віддати чолов’язі належне – він не здався і таки обрав худе життя. Може бути бородатим товстуном насправді не так і круто?

Мету своєї трансформації Зак обрав максимально правильно та прагматично. Актор, якому на ту мить вже перевалило за сорок, прагнув просто краще почуватися. Для Галіфіанакіса перший крок, аби забути про усе це, видався очевидним – відмова від алкоголю.



Актор Зак Галіфіанакіс

Просто відмова від щоденного походу у бар вже дозволила Заку скинути кілька кіло. Далі пішло скорочення калорійності решти денного раціону і перший в житі абонемент у спортзал.. Головною ж родзинкою нового раціону актора стали знежирені молочні продукти.

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Один з улюблених продуктів Зака – йогурт. І ось тут, беручи приклад з актора варто бути особливо обережним. Корисні бактерії, про які кричать у рекламі, це звісно добре, але смакові наповнювачі йогуртів – це насамперед цукор.

Зак Галіфіанакіс вирішив схуднути

Присівши на молочку, та й загалом переглянувши свій раціон, Зак Галіфіанакіс зробив вирішальний крок до здорового життя – додав руху. Актор живе в Нью-Йорку, тож ходити тут у принципі вигідніше, ніж їздити. Одна-дві години звичайнісінької прогулянки у день насправді здатні дати нашому здоров’ю значно більше, ніж може видатися.

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Образ Алана з "Похмілля у Лас-Вегасі" дійсно закохав у себе глядачів. Та нехай заради цього і довелося пожертвувати не одною успішною роллю, в ось цьому варіанті Галіфіанакіс значно більше подобається собі.