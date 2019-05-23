Чому варто відвідати найбільший книжковий фестиваль у Києві: фото та відео з форуму

Про війну та про полонених за незалежність йтиметься на цьогорічному Книжковому арсеналі. До того ж, під час форуму відкрили спеціальний ветеранський намет – місце, де зібрані книжки про сучасну війну.

Виставки, перформанси, презентації, зустрічі з авторами – все це у програмі Книжкового арсеналу, який вражає своєю масштабністю. Там вийшли сотні новинок від зарубіжних та вітчизняних авторів.

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Книжкових локацій так багато, що найменші відвідувачі губляться між ними. А той, хто отримав книжковий презент, щиро радіє, як от 6-річний Марк.



Новинка цьогорічного книжкового ярмарку – ветеранський намет. Тут чи не найбільші черги. Автор має бути волонтером, ветераном, переселенцем, а тема книги – російсько-українська війна.



Ветеранський намет з книгами

Одним із найцікавіших заходів на фестивалі будуть вечори музики біля бару.

На Книжковому Арсеналі BARnaSTIYKA проведе 5 вечорів музики. У середу, 22 травня, для відвідувачів грав Dj Dobryi Bober, у четвер можна буде почути саксофон, синтезатор, ефекти, імпровізацію від Ghost Cities, у п'ятницю – українську бардівську музику від гурту "Мало", у суботу - Dj-сет від засновників 20ft Radio Misha & David. А завершить програму жива традиційна українська музика з експедицій та архівів від US Orchestra.



Вечори музики біля бару

23 травня о 15:00 на Книжковому Арсеналі показуватимуть фільм "Бебісітери президента" та відбудеться дискусія "Чому молоді не заходить політика",

"Бебісітери президента" – це документальний проект "Громадського" про те, як молодь іде на вибори і долучається до соціально-політичних процесів. Героями фільму стали п’ятеро молодих людей віком від 18 до 25 років, які живуть у різних регіонах України і мають абсолютно різні світогляди. Кожен учасник отримав свого підопічного – кандидата у президенти, який і став головним об’єктом спостережень на найближчі кілька місяців.

Дивіться промо документального фільму "Бебісітери президента":

Знайшлося місце і для благодійності. Тут продають подаровані книги. Збирають гроші на будівництво центру для онкохворих дітей.

Зазначимо, що Книжковий арсенал відвідав і Петро Порошенко. "Тепла атмосфера. Щирі посмішки. Душевні розмови. Таким для мене став цьогорічний Книжковий Арсенал. Вдячний кожному, з ким зустрівся сьогодні на форумі. Ви заряджаєте своїм позитивом", – написав він у соцмережі.

Та не книгами єдиними. На тисячах квадратних метрів – різноманітні перформанси та презентації. Хтось презентує унікальний шрифт, а хтось – читає вірші.

Чи довго триватиме Книжковий арсенал та скільки коштують квитки

Триватиме унікальне свято книжки з 22 до 26 травня.Потрапити на будь-яку подію можна за фестивальним квитком Книжкового Арсеналу.

Повний квиток на один день коштує 80 гривень, пільговий квиток (школярі від 12 років, студенти, пенсіонери – за наявності посвідчення): 40 гривень. Сімейний квиток (на 2-х дорослих та 1-2 дитини віком від 12 років) вартує 180 гривень, а абонемент на всі дні фестивалю – 300 гривень.

Що відомо про фестиваль Книжковий арсенал? Це щорічний найбільший книжковий фестиваль в Україні, на якому проходять унікальні зустрічі з письменниками, музичні та танцювальні перформанси, виставки та дискусії.



Цього року Книжковий Арсенал відбудеться вже вдев'яте. Фокус-темою цьогорічного фестивалю стане сусідство: взаємини між культурами, історіями й політиками сусідніх країн. Сусідство, яке передбачає відкриття одне одного через подорожі, переклади, спільні мистецькі проекти.