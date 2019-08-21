Чому Віктор Павлік з молодою обраницею не планують мати дітей: зізнання артиста

53-річний Віктор Павлік став чи не головною зіркою всіх вітчизняних ЗМІ. Артист зізнався, що заручений із 25-річною Катериною Реп'яховою. Однак йти до вівтаря чи очікувати на поповнення він не поспішає. У коментарі журналістам Віктор Павлік пояснив, чому з Катериною він поки не планує мати дітей.

Роман Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка триває вже 4 роки. Проте після заручин пара не поспішає узаконювати свої стосунки, хоч і обговорює церемонію. Водночас про спільних дітей закохані не задумуються, бо, як зізнався Віктор Павлік у коментарі телеканалу "Україна", їхня увага зосереджена на кар'єрі.

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Їй 25, мені 53. Виходить різниця у віці 28 років... Катя розуміє: якщо вона завагітніє і буде народжувати – все, вона не зможе зі мною їздити далі. А вона зараз живе тим, що зараз зі мною постійно. Тому нас влаштовує таке життя, як є,

– пояснив Віктор Павлік.

Приховувати свої стосунки від громадськості зіркова пара більше не має наміру, відтак залюбки погодилась на зйомку для нового випуску "Отдохни". Фотосесія отримала як багато компліментів, так і шквал критики. Зокрема, у мережі звинувачували Катерину Реп'яхову у нещирості, а стосунки з Віктором Павліком називали фейком та піаром. На такі заяви вирішив відреагувати артист.

"Я свої (коментарі в мережі, – LifeStyle 24) навіть не читаю. А вона читає, плаче, відписується, намагається якось з ними переписуватися. Я кажу: "Куди? Ти тільки підігріваєш їх". Я вважаю, що люди, які пишуть негатив, самі себе не знайшли у житті. Тому не бачать колоду у своєму оці, але бачать скалочку в чужому", – прокоментував Віктор Павлік.

Водночас у мережі Катерина Реп'яхова також відреагувала на напади хейтерів. Дівчина заявила, що без кохання не прожила б з Віктором Павліком 4 роки.

"Неможливо бути з людиною 4 роки і не любити його, ну принаймні з Віктором Франковичем це точно! Близькі знають, наскільки він специфічна людина. І не варто вважати Віктора ідіотом, який раптом змінив своє життя на 180 градусів заради дівчинки, яка з ним тільки для обкладинки або грошей. А взагалі не судіть і не оцінюйте, не знаючи нічого", – заявила Катерина Реп'яхова.

Що відомо про роман Віктора Павліка?Наприкінці червня 2019 року українські ЗМІ вибухнули новиною: Віктор Павлік покинув дружину та кілька років зустрічається з прихильницею і піар-менеджером Катериною Реп'яховою. Пара не поспішала оголошувати про свій роман, ретельно приховуючи його від громадськості. Однак коли ЗМІ довідались про ці стосунки, Віктор Павлік підтвердив усі чутки.



Сама Катерина Реп'яхова зізналась, що ще у 2016 році вона отримала обручку від зіркового коханого та поки не планує йти до вівтаря. За її словами, Віктор Павлік сподобався їй ще в шкільні роки, коли вона з батьками їздила на відпочинок до Трускавця. Закінчивши університет, запальна українка з Дніпра вирішила все ж зізнатись співаку у почуттях. Сталось це у Миколаєві, під час його концерту. Після зустрічі пара тривалий час спілкувалась, а Віктор Павлік поступово знайомив рідних з новою обраницею.