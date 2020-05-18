В Україні відбулась телевізійна прем'єра "Чорного ворона": цікаві факти про акторів фільму

17 травня на телеканалі "1+1" відбулась телевізійна прем'єра фільму "Чорний ворон". Історична драма привернула увагу тисяч кіноманів та змусила вкотре говорити про себе всю Україну. Журналісти LifeStyle 24 вирішили познайомити читачів із зірками кінострічки.

"Чорний ворон": що відомо про фільм

Ще у 2019 році українці змогли переглянути фільм "Чорний ворон" у кінотеатрах. Ця новинка кіно з перших днів прокату привернула чималу увагу кіноманів, адже показала боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-их роках. За даними 24 каналу, тоді фільм переглянули понад 23 тисячі людей, що допомогло авторам зібрати у прокаті більше, ніж 2 мільйони гривень. Тепер же кінострічку змогли побачити мільйони глядачів.

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Історичний роман Василя Шкляра екранізував режисер Тарас Ткаченко. Саме він майстерно передав непросту історію життя та кохання Івана на прізвисько Ворон.

За сюжетом, головний герой, намагаючись почати нове життя з вагітною дружиною, переїжджає на хутір, що розташований неподалік міста Кам'янка. Та вже на вокзалі подружжя розуміє, що від війни втекти неможливо, адже туди вже прибув цілий полк військових зі своїм очільником – чекістом Євдокімовим. Тому Іван свідомо жертвує сімейним щастям і починає боротьбу за майбутнє українців.

Дивіться трейлер до фільму "Чорний ворон": відео

Актори фільму "Чорний ворон"

Тарас Цимбалюк

Головного героя фільму "Чорний ворон" зіграв талановитий Тарас Цимбалюк. За словами актора, ця роль була для нього дуже близькою. А все тому, що батько Тараса Цимбалюка – фаховий історик та філолог, тому з раннього віку він знав, що таке Холодний Яр та якими трагічними сторінками рясніє минуле України.



Тарас Цимбалюк у фільмі "Чорний ворон" / 1+1

Тарас Цимбалюк здобув освіту у Києві та став дипломованим актором драматичного театру та кіно. Він зіграв в успішних фільмах та серіалах. Зокрема, Тараса Цимбалюка можна побачити у "Спіймати Кайдаша", "Щоденники Темного", "Кріпосна", "Особиста справа", "Відділ 44", "Село на мільйон" та ін.

30-річний актор не одружений. Тарас Цимбалюк будує стосунки зі стилістом та фотографом Тіною Антоненко, однак поки не пішов з дівчиною до вівтаря. Водночас у мережі пара залюбки демонструє романтичні фото.



Тарас Цимбалюк з коханою дівчиною / Instagram / @taras.tsymbaliuk

Павло Москаль

Повстанця Вовкулаку у кінострічці зіграв Павло Москаль. Про харизматичного актора журналістам відомо небагато. Чоловік родом зі Львова та після завершення навчання тривалий час працював у театрі. Його акторська кар'єра нараховує десятки відомих фільмів та серіалів, серед яких – "Не зарікайся", "Райське місце", "Той, хто не спить", "За законом", "Повернення", "Зоя".

Щодо особистого життя, у соцмережах Павло Москаль вказує, що перебуває у шлюбі, проте фото з дружиною актор не публікує.

"Чорний ворон": актор Павло Москаль

Ксенія Данилова

Одну з головних ролей у фільмі "Чорний ворон" отримала Ксенія Данилова. У кінострічці вона перевтілилась у тендітну дівчину Тіну, яка є дружиною головного героя.



Ксенія Данилова у фільмі "Чорний ворон" / Кадр з фільму

Ксенія Данилова навчалась у Києві. Після закінчення університету вона почала працювати у театрі, а також знялась у таких телепроєктах, як "Серце матері", "Хороший хлопець", "Запитайте в осені", "Капітанша". "День сонця".

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Андрій Мостренко

А от антигероя майстерно зіграв актор Андрій Мостренко. У фільмі "Чорний ворон" кіномани його побачать в образі чекіста Євдокімова, який не має ані співчуття до інших, ані доблесті.



Андрій Мостренко у фільмі "Чорний ворон" / Пресслужба

Андрій Мостренко є Заслуженим артистом України. Десятки років він пропрацював у театрі та відомий глядачам за телепроєктами "За законами військового часу 2", "Не відпускай", "Один в полі воїн", "Віддай мою мрію", "За три дні до кохання", "Лінія світла". "Добровольці", "Заповіт принцеси", "На лінії життя", "Коли повертається минуле" та ін.

Сергій Бабкін

Епізодичну, однак, без сумніву, яскраву роль отримав у фільмі і Сергій Бабкін. Музикант розпочинав свою кар'єру, як актор, працюючи у Харківському театрі. І досі Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною залюбки грає у постановках, демонструючи свій талант перевтілень.



Сергій та Сніжана Бабкіни / YULA

У кінострічці "Чорний ворон" він зіграв відлюдника Варфоломія. На знімальному майданчику Сергій Бабкін постав у гримі, завдяки якому складно впізнати знаного артиста.



Сергій Бабкін у фільмі "Чорний ворон" / Пресслужба

Наталія Сумська

Зіграла у "Чорному вороні" і знаменита акторка Наталія Сумська. В історичній драмі вона постала в образі ворожки Явдохи, яка перебувала поряд з повстанцями та допомагала їм.



Наталія Сумська у фільмі "Чорний ворон" / Пресслужба

Щодо кар'єри Наталії Сумської, то змалку вона знала, що стане акторкою. Все тому, що її батьки – актори Національного театру ім. Івана Франка В'ячеслав Сумський та Ганна Опанасенко-Сумська. Відтак із сестрою Ольгою вона з підліткового віку будувала шлях до успіху.

За десятки років зірка отримала престижні кінонагороди та стала Народною артисткою України. Наталія Сумська знялась у десятках кінострічок, найвідоміші серед яких – "Слуга народу", "Подорожники". "Казка старого мельника", "Сторожова застава", "Село на мільйон", "Поки станиця спить", "Конотопська відьма", "Закон", "Назар Стодоля".

Наталія Сумська заміжня з Анатолієм Хостікоєвим, з яким виховує двох дітей.



Наталія Сумська з чоловіком / Таблоid