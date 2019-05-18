Chopard Love Night: найяскравіші виходи знаменитостей на вечірці в Каннах

Ювелірний бренд Chopard після прем'єри фільму Педро Альмодовара "Біль і слава" в рамках 72-го Каннського кінофестивалю організував закриту вечірку Chopard Love Night. Хто з зірок став гостями заходу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Так, на вечірці в об'єктивах папараці засвітилися акторка Ембер Хьорд у розкішній сукні вишневого кольору з високими чоботами. Найяскравіше плаття кольору фуксії від Vivienne Westwood обрала Ель Фанінг, образ якої нагадав те, як виглядала Попелюшка.

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Також були помічені Пріянка Чопра в стилі русалоньки і її чоловік Нік Джонас, Джуліанна Мур, Єва Герцигова, Діта фон Тіз , Ізабель Гулар та інші.

Додамо, Каннський кінофестиваль 2019 триває з 14 травня і прийматиме зіркових гостей аж до 25 травня.



Ембер Хьорд / Getty Images



Ель Фанінг / Getty Images



Петра Немцова / Getty Images



Діта фон Тіз / Getty Images



Пріянка Чопра / Getty Images



Ізабель Гулар / Getty Images