Chopard Love Night: найяскравіші виходи знаменитостей на вечірці в Каннах

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Петра Немцова
Петра Немцова / www.gettyimages.com

Ювелірний бренд Chopard після прем'єри фільму Педро Альмодовара "Біль і слава" в рамках 72-го Каннського кінофестивалю організував закриту вечірку Chopard Love Night. Хто з зірок став гостями заходу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Так, на вечірці в об'єктивах папараці засвітилися акторка Ембер Хьорд у розкішній сукні вишневого кольору з високими чоботами. Найяскравіше плаття кольору фуксії від Vivienne Westwood обрала Ель Фанінг, образ якої нагадав те, як виглядала Попелюшка.

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Також були помічені Пріянка Чопра в стилі русалоньки і її чоловік Нік Джонас, Джуліанна Мур, Єва Герцигова, Діта фон Тіз , Ізабель Гулар та інші.

Додамо, Каннський кінофестиваль 2019 триває з 14 травня і прийматиме зіркових гостей аж до 25 травня. 

ембер хьорд
Ембер Хьорд / Getty Images

Ель Фанінг
Ель Фанінг / Getty Images

Петра Немцова
Петра Немцова / Getty Images

Діта фон Тіз /
Діта фон Тіз / Getty Images

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Новини LifeStyle Каннський кінофестиваль Ембер Хьорд
Джерело: LifeStyle 24
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