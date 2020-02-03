Чорна королева Роббі, ніжна роза Зеллвегер та інші: фотозвіт з червоної доріжки BAFTA-2020

Одна з найпрестижніших церемоній нагородження у кінематографі – BAFTA-2020 – відгриміла у Лондоні напередодні, 2 лютого. На захід завітали представники королівської родини Кейт Міддлтон і принц Вільям, до образів яких була прикута увага всіх папараці. Однак яскравими та ефектними вбраннями відрізнилося ще чимало знаменитостей.

Британська кінопремія BAFTA-2020 відгриміла, щасливі лауреати відправилися додому зі своїми заслуженими статуетками, а от образи зірок, що пройшлися червоною доріжкою, та курйози обговорюватимуться ще кілька днів.

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На легендарному хіднику засвітилася Марго Роббі в ефектній чорній сукні від Chanel, яку доповнила діамантовими сережками від того ж бренду. Образ темної королеви приміряла також Сірша Ронан, яка одягнула шовкове плаття від Gucci.

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Марго Роббі / Getty Images



Сірша Ронан / Instagram / @hellomag

Зірка фільму "Джуді" та лауреатка премії BAFTA-2020 у номінації "Найкраща актриса" Рене Зеллвегер вражала на червоній доріжці в елегантній рожевій сукні-футлярі від Prada. Елла Балинска ж віддала перевагу повітряному образові від Giambattista Valli. Міні довжина та довжелезний шлейф справили неабияке враження на її фанатів.



Рене Зеллвегер / Getty Images

Емілія Кларк обрала вбрання від Schiaparelli, Скарлетт Йоганссон від Vercase, Флоренс П'ю від Dries van Noten, а Лоре Дерн від Valentino Couture.



Емілія Кларк / Hello



Лора Дерн, Флоренс П'ю та Скарлетт Йоганссон / Instagram / @hellomag

Зої Кравітц вражала яскравим вбранням від Yves Saint Laurent, Джоді Тернер-Сміт від Gucci, а Наомі Аккі від Valentino.



Зої Кравітц / Instagram / @hellomag