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Чорна королева Роббі, ніжна роза Зеллвегер та інші: фотозвіт з червоної доріжки BAFTA-2020

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Марго Роббі і Рене Зеллвегер на червоній доріжці BAFTA-2020 / Getty Images

Одна з найпрестижніших церемоній нагородження у кінематографі – BAFTA-2020 – відгриміла у Лондоні напередодні, 2 лютого. На захід завітали представники королівської родини Кейт Міддлтон і принц Вільям, до образів яких була прикута увага всіх папараці. Однак яскравими та ефектними вбраннями відрізнилося ще чимало знаменитостей.

Британська кінопремія BAFTA-2020 відгриміла, щасливі лауреати відправилися додому зі своїми заслуженими статуетками, а от образи зірок, що пройшлися червоною доріжкою, та курйози обговорюватимуться ще кілька днів.

Більше тут: Конфуз на BAFTA-2020: 79-річний Аль Пачіно впав на червоній доріжці

На легендарному хіднику засвітилася Марго Роббі в ефектній чорній сукні від Chanel, яку доповнила діамантовими сережками від того ж бренду. Образ темної королеви приміряла також Сірша Ронан, яка одягнула шовкове плаття від Gucci.

А тут: BAFTA-2020: оголошено переможців престижної премії

Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images 

Сірша Ронан
Сірша Ронан / Instagram / @hellomag

Зірка фільму "Джуді" та лауреатка премії BAFTA-2020 у номінації "Найкраща актриса" Рене Зеллвегер вражала на червоній доріжці в елегантній рожевій сукні-футлярі від Prada. Елла Балинска ж віддала перевагу повітряному образові від Giambattista Valli. Міні довжина та довжелезний шлейф справили неабияке враження на її фанатів.

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / Getty Images 

Емілія Кларк обрала вбрання від Schiaparelli, Скарлетт Йоганссон від Vercase, Флоренс П'ю від  Dries van Noten, а Лоре Дерн від Valentino Couture.

Емілія Кларк
Емілія Кларк / Hello 

Йогансссон, Лора Дерн, Флоренс П'ю
Лора Дерн, Флоренс П'ю та Скарлетт Йоганссон / Instagram / @hellomag

Зої Кравітц вражала яскравим вбранням від Yves Saint Laurent, Джоді Тернер-Сміт від Gucci, а Наомі Аккі від Valentino. 

Зої Кравітц
Зої Кравітц / Instagram / @hellomag


Джоді Тернер-Сміт та Наомі Аккі / Instagram / @hellomag

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Марго Роббі Кіно
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