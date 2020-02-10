Чорна королева в Chanel: Пенелопа Крус приголомшила виходом на червоній доріжці Оскара-2020

Одна з найвідоміших іспанських акторок, якій вдалося підкорити Голлівуд, вирішила штурмувати червону доріжку Оскара-2020. 45-річна Пенелопа Крус вразила фанатів бездоганним образом від Chanel.

Для популярних актрис Голлівуду кінопремія Оскар-2020 – це гарна можливість заявити не лише про свій талант, але й про відмінний смак. Принаймні, вихід Пенелопи Крус точно потрапить до списку найкращих образів з червоної доріжки.

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Зірка фільму "Біль і слава" традиційно обрала образ від Chanel. Нагадаємо, вона тісно дружить з представниками бренду, про що свідчить її вірність вбранням від легендарної Коко. Для Оскара-2020 Пенелопа Крус підійшла ще з більшою відповідальністю, ніж зазвичай, і обрала вбрання от-кутюр.

Чорна атласна сукня з вкороченою спідницею спереду та лаконічною білою квіткою на корсеті лише підкреслила витонченість актриси. А пояс з білих перлин, який не дозволить сплутати витвір від Chanel ні з яким іншим, лише додав елегантності.



Пенелопа Крус на Оскарі-2020 / Getty Images