Чорна п'ятниця в Києві: Melovin і Tayanna дадуть безкоштовний концерт
У Києві відбудеться один із найочікуваніших розпродажів – Чорна п'ятниця. Окрім товарів зі знижками, люди матимуть змогу послухати безкоштовний концерт за участю Melovin, Tayanna, Constantine та Dside Band.
Коли і де відбудуться виступи
23 листопада вся країна порине у світ шопінгу. Все тому, що відомі бренди влаштовують чималий розпродаж під назвою Чорна п'ятниця. Та не тільки покупкою речей зі зниженими цінами потішать організатори заходу. У торговельному центрі Dream Town кияни та гості міста стануть глядачами безкоштовного виступу популярних українських зірок.
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Зокрема, у перерві між шопінгом люди зможуть насолодитися улюбленими хітами артистів Melovin, Tayanna, Constantine та Dside Band. Виступи будуть проводитись у спеціальній лаунж-зоні.
Чого чекати від Чорної п'ятниці
У торговельному центрі облаштують кілька оригінальних площадок для фото та будки для друку знімків. Саме ж свято проведуть у стилі диско, відтак, згідно з анонсом, всіх учасників заходу очікують музика, дзеркальні кулі та блискучий метафан.
Варто зазначити, що у всіх містах України знижки на вбрання та взуття сягатимуть 80%, а торговельні центри пропонуватимуть додаткові розваги покупцям.
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