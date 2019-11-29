Чорна п'ятниця в Україні: де шукати високі знижки

Чорна п'ятниця у США зазвичай супроводжується ночівлею під магазинами, кілометровими чергами та бійками. Аби придбати товар за шаленими знижками, люди готові на будь-що. Чи перейняли ритуал українці, та чи дійсно у нас можна добряче зекономити – читайте в матеріалі 24 каналу.

В американських магазинах аномальні знижки до 70-90% як магніт притягують натовпи покупців. У містах завжди шалені затори, а в торговельних залах – бійки. Саме тому, за однією з версій, американські копи охрестили цей день чорною п'ятницею.

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В Україні все куди спокійніше. Тут ніхто не займає чергу з ночі та не вириває товар з рук, адже переважно всі знають: акція може виявитися несправжньою.

► Головні правила

У чорну п'ятницю знижка в магазині має бути на весь асортимент, а на цінниках не має бути нічого переклеєно. Деякі магазини у чорну п'ятницю, переклеюючи цінники, ставлять таку ж саму або навіть вищу ціну.

Правильна чорна п'ятниця має бути, коли ви заходите до магазину, і у вас повністю знижка на весь асортимент. Можливо, на цінниках буде щось наклеєно. Тому варто розуміти, що на чорну п'ятицю правивльні чесні ритейлери ніколи не переклеюють і не заклеюють цінники!

– наголосила керівник відділу комунікацій торговельного центру Тетяна Атаджанова.

► Інспекція журналістів 24 каналу

Журналісти 24 каналу вирішили проінспектувати чорну п'ятницю у деяких магазинах Києва і зробили декілька висновків:

Не всі магазини змінювали цінники, обмежились лише оголошеннями. Тож ціни треба уточнювати.

На одяг знижки приблизно 30%, проте не на все та не усюди. Якщо постаратись, можна знайти більше.

проте не на все та не усюди. Якщо постаратись, можна знайти більше. Схожа до ситуації з одягом – ситуація з косметикою.

Спортивні товари продають вдвічі дешевше.

Електроніку можна знайти на 15% дешевше.

Тому, якщо бачите рекламу з шаленою знижкою, варто бути готовим, що це лише маркетинговий хід.

► Знижки в інтернет-магазинах



А от у інтернет-магазинах знижки суттєвіші та справжні. Під час онлайн-шопінгу на закордонних сайтах в цей день можна отримати знижку у 70%. В Україні насхожу модель знижка може бути лише 30% – і навіть попри це, ціна буде дорожчою в чотири рази.

Проте, замовляючи онлайн, річ не перевіриш і не завжди повернеш. Тож варто робити покупки на перевірених сайтах.

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Під час онлайн-шопінгу на закордонних сайтах можна виловити великі знижки

► Правила повернення

За словами виконавчого директора Союзу споживачів України Максима Несміянова, є 31 категорія товарів, які не підлягають поверненню. Навіть, якщо вони нові та не були відкриті.

До товарів, які не можна повертати, належать:

рукавички, шкарпетки, білизна, парфумерія, золото, та інші.

У магазині вам мають фіскальний чек на будь-яки товар. Якщо товар має гарантію – то гарантійни талон.

► Емоційний аспект

Варто зберігати холодний розум. Саме на те, що ви втратите голову, побачивши знижку, роблять ставки маркетологи. Перед тим, як йти на касу чи натискати на позначку "кошик" запитайте себе, чи дійсно це вам потрібно? Адже імпульсивний шопінг приносить радість лише у момент покупки. Пам'ятайте про відповідальне споживання.

Як не стати жертвою маркетологів – читатйте тут.