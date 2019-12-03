"Чорна вдова" від Marvel: в мережі з'явився перший тизер-трейлер зі Скарлет Йоггансон – відео

Кінокомпанія Marvel починає підігрівати інтерес у своїх фанатів до майбутньої стрічки, яку обіцяють випустити в реліз у травні 2020 року. Так, тризер-трейлер до фільму "Чорна вдова" вже підриває мережу.

Майбутній фільм "Чорна вдова", заснований на однойменних коміксах від Marvel Comics, отримає довгоочікувану екранізацію вже у 2020 році. Оскільки всі попередні фільми від всесвіту Marvel користувалися неабиякою популярністю, сміливо можна припускати, що супергеройська стрічка про жінку у відмінній фізичній формі отримає не менший успіх у прокаті.

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Над картиною працюють голова Marvel Sudios та відомий продюсер Кевін Фейдж, режисерка Кейт Шортленд та сценаристи Жак Шеффер і Нед Бенсон. Головну роль традиційно виконає Скарлет Йоггансон, за якою закріплений персонаж Чорна Вдома у студії Marvel, Девід Гарбор, Флоренс П'ю та інші.

Сюжет картини «Чорна вдова» розгортатиметься після подій, які трапилися у "Першому меснику: Протистояння". Саме тому вони відкривають чимало таємниць про минуле Наташі Романової у Будапешті.

"Чорна вдова": перший тизер-трейлер дивитися відео