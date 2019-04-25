Чорне чи біле: два ефектних образи Амаль Клуні для офісу та ділових зустрічей

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні та успішний юрист Амаль є модним прикладом та наставником багатьох модниць у світі. Так, два останні виходи 41-річної жінки справді приголомшують, адже можна виглядати стильно та яскраво навіть у простому одязі базових кольорів.

Днями Амаль Клуні відвідала засідання в Раді Безпеки ООН. Для виходу юрист підготувала безпрограшний варіант – чорне плаття-футляр, яке виглядало дуже елегантно.

Читайте також: Як стильно носити джинсовий комбінезон: приклад Дженніфер Лопес

А для завершення образу дружина Джорджа Клуні обрала сірі замшеві туфлі на підборах, велику чорну сумку та сонцезахисні окуляри. Волосся Амаль розпустила і закрутила у локони, відтак виглядала у денний час, немов з обкладинки глянцю.

Наступного дня, 24 квітня, Амаль Клуні потрапила в об'єктиви фотографів у білосніжному вбранні: обтислій сукні Zac Posen та жакеті у тон. Бежева сумка та човники у тон чудово доповнили ефектний образ жінки.