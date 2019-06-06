Чорне дзеркало 5 сезон: сюжет та трейлери всіх серій

Останній, 5 сезон, вийшов 5 червня. Усі 3 серії "Чорного дзеркала" з'явились одночасно. Впродовж останніх років серіал "Чорне дзеркало" здобув чимало фанатів по цілому світу. Про що йдеться у 1, 2 та 3 серії 5 сезону серіалу "Чорне дзеркало", читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.

1 серія нового сезону Чорного дзеркала має назву "Вражаючі гадюки". Сюжет розгортається навколо двох друзів з коледжу Денні та Карла, які вирішують знову зіграти у гру з віртуальною реальністю.

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Де дивитись. Першими побачити свіжі серії 5 сезону популярного серіалу "Чорне дзеркало" можуть передплатники сервісу Netflix.

Дата виходу та назви серій 5 сезону серіалу "Чорне дзеркало":

1 серія 5 сезон – "Вражаючі гадюки", вихід 5 червня

2 серія 5 сезон – "Уламки", вихід 5 червня

3 серія 5 сезон – "Рейчел, Джек та ще Ешлі", вихід 5 червня

Опис 1 серії 5 сезону "Чорного дзеркала"

Цього разу щось йде не за планом, адже свідомість чоловіків переноситься у їхні аватари, тому вони можуть відчувати все, що відбувається у грі. Йдеться і про удари, і про дещо інтимніше в образах персонажів Ланса та Роксет. Але, здається, те, що трапляється у грі, залишається не тільки у грі, а реальне життя чоловіків відчутно змінюється. Серія зачіпає теми сексуальності та гендерної плинності, а також порнографії.

Серіал "Чорне дзеркало" 5 сезон 3 серія, дивіться трейлер:

Опис 2 серії 5 сезону "Чорного дзеркала"

Друга серія сезону отримала назву "Уламки" і розповідає про інший тип пристрасті до технологій. Головним героєм стає один з водіїв компанії, яка нагадує Uber. Його звуть Кріс і життя йде не так, як хотілося б.

Де дивитись. Першими побачити свіжі серії 5 сезону популярного серіалу "Чорне дзеркало" можуть передплатники сервісу Netflix.

Щодня він паркувався біля офісу компанії Smithereens, і одного разу до нього в машину сідає один з її працівників Джейден. Раптово водій наводить на нього пістолет та починає вимагати зустрічі з гендиректором корпорації. Сюжет доволі непередбачуваний, адже поступово розкриває справжні мотиви Кріса.

Серіал "Чорне дзеркало" 5 сезон 2 серія, дивіться трейлер:

Опис 3 серії 5 сезону "Чорного дзеркала"

Фінальний епізод сезону отримав назву "Рейчел, Джек та ще Ешлі", показуючи, як шалено популярна зірка Ешлі вирішує створити ідеального робота-іграшку для дітей, який нагадує її саму.

Де дивитись. Першими побачити свіжі серії 5 сезону популярного серіалу "Чорне дзеркало" можуть передплатники сервісу Netflix.

Одну з таких забавок отримує її самотня фанатка Рейчел. У дівчини чимало своїх проблем, які має хоча б трішки затьмарити іграшка. Щоправда, робот не настільки простий, як здавалось у рекламі. Копія Рейчел насправді має свідомість і здатна справді змінити життя своєї власниці.

Серіал "Чорне дзеркало" 5 сезон 3 серія, дивіться трейлер:

Що таке "Чорне дзеркало"?Науково-фантастичний серіал, який показує вплив сучасних технологій на життя людей. Творець серіалу Чарлі Брукер. Перший сезон "Чорного дзеркала" вийшов в 2011 році.