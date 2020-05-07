Чорне дзеркало 6 сезон: чи варто очікувати фанатам на продовженя фантастичного серіалу

Одна з найвідоміших кінострічок сучасності "Чорне дзеркало" здобула чималу славу через правдоподібність деяких сюжетів та моторошні історії, які можуть трапитись з людьми в майбутньому. Автор серіалу розповів, чи варто очікувати фанатам на 6 сезон після пандемії коронавірусу.

За словами британського письменника і телеведучого, а також автора серіалу Чарлі Брукера, світ переживає чималий стрес через карантин та пандемію коронавірусу, тому він не впевнений, що людство готове до нових серій "Чорного дзеркала". Про це повідомляють на IndieWire.

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Я весь час щось пишу, але не впевнений, що можу зараз розповідати про свою роботу. Не думаю, що зараз людям буде цікаво дивитися про розкладання суспільства, тому я не працюю зараз над жодним із цих (епізодів Чорного дзеркала, – LifeStyle 24). Мені хочеться повернутися до комедії, тому я писав сценарії, які змушують в першу чергу мене сміятися?

– поділився сценарист серіалу.

Питання щодо виходу 6 сезону серіалу є цілком логічними, адже останній 5 сезон з'явився на екранах у червні 2019 року, і враховуючи те, що сезони зазвичай виходили з перервою у рік, то у червні 2020-го слід було очікувати нових карколомних історій 6 сезону. Втім, Чарлі Брукер ще у 2019-му році не був впевнений, що варто чекати на вихід шостого сезону.

"Я не думаю, що є щось, що може нас зупинити. Ми могли б зробити один раз, ми могли б зробити безперервну історію, ми могли б зробити додаткові", – таємничо відповів Брукер.

Що таке "Чорне дзеркало"?Науково-фантастичний серіал, який показує вплив сучасних технологій на життя людей. Творець серіалу Чарлі Брукер. Перший сезон "Чорного дзеркала" вийшов в 2011 році.