"Чорне дзеркало" п'ятий сезон: в мережі з'явився трейлер культового серіалу

Стримінговий сервіс Netflix презентував вибуховий трейлер до чергового сезону "Чорного дзеркала". Фанати науково-фантастичної стрічки матимуть змогу вже незабаром насолодитися новою дозою незвичайних епізодів.

Трейлер до п'ятого сезону серіалу "Чорне дзеркало" опублікували представники стримінгового сервісу Netflix і творці картити на YouTube-каналі.

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В березні минулого року стало відомо, що серіал отримає продовження і одразу було опубліковано перший тизер. Після цього з’являлися чутки, що у серіалі зіграє співачка Майлі Сайрус. Тепер, коли трейлер 5 сезону офіційно представлено акторський склад також розкрито. У епізодах знялися Ендрю Скотт, Ентоні Макі, Майлі Сайрус і Тофер Грейс.

Прем'єра серіалу запланована на 5 червня.

Дивитися трейлер до п'ятого сезону "Чорного дзеркала": відео